Эта головоломка – последняя из длинной череды головоломок, разработанных для того, чтобы держать ум занятым и хорошо прокачать мозг. Большинству людей удается найти иглу менее чем за 5 минут, но рекорд составляет всего 30 секунд! Предлагаем вам стать новым рекордсменом.

Как сообщает Daily mail, британская компания Brother UK разработала новую сложную головоломку, которая предлагает игрокам найти швейную иглу, спрятанную в стоге сена. Эта задача разработана для бдительных игроков, а цветная графика затрудняет поиск иглы. Текущий рекорд обнаружения иглы 30 секунд – но сможете ли вы найти ее быстрее?

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Решение головоломок лучше, чем кофе в 9 утра, чтобы укрепить память, улучшить навыки решения проблем и повысить личную продуктивность на следующий день,

– комментируют в Brothers UK.

Предлагаем и вам проверить свой мозг и стать новым рекордсменом. Не паникуйте, это не так сложно, как кажется.

Вы все еще пытаетесь найти иглу в стоге сена? Присмотритесь к нижнему левому краю копны.

Если вам понравилось – предлагаем еще несколько головоломок.

Компания Jury's Inn предлагает отыскать ворона, который прячется на этой веселой иллюстрации столицы Англии.

Если вы еще пытаетесь найти черную птицу, посмотрите чуть ближе в сторону Биг-Бена. Все еще не видите?

Если вы сдаетесь или хотите проверить, правильно ли нашли – предлагаем отгадку.

Следующая – созданная специалистами по домашнему интерьеру из Великобритании hillarys.co.uk, приглашает игроков обнаружить шесть коварных ежей, прячущихся среди листьев.

Сможете ли вы заметить шесть ежей и побить рекорд времени в 30 секунд?

Подсказка – сосредоточьтесь на более темных оттенках коричневого на картинке.

Чтобы узнать, как у вас дела – ниже ответ к этой загадке.

Разработчик следующей головоломки, британская компания Ace Sheds, утверждает, что рекорд по поиску метлы, оставленной в садовом сарае неосторожной ведьмой – это 45 секунд. А как быстро вы сможете ее найти?

Даем небольшую подсказку – метла ведьмы замаскирована в верхней части изображения.

Садовые инструменты, такие как лопаты, грабли, совки и лейки, отвлекают своими яркими цветами, чтобы сделать головоломку более сложной.

Все еще не повезло найти? Прокрутите вниз, чтобы увидеть метлу, обведенную на следующем изображении.

Решение головоломок – это отличный способ тренировать свой мозг. Ведь это познавательная деятельность, которая стимулирует и поддерживает его в отличной форме.