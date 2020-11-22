Искать иголку в стоге сена – новая головоломка: сможете ли вы побить рекорд 30 секунд
Эта головоломка – последняя из длинной череды головоломок, разработанных для того, чтобы держать ум занятым и хорошо прокачать мозг. Большинству людей удается найти иглу менее чем за 5 минут, но рекорд составляет всего 30 секунд! Предлагаем вам стать новым рекордсменом.
Как сообщает Daily mail, британская компания Brother UK разработала новую сложную головоломку, которая предлагает игрокам найти швейную иглу, спрятанную в стоге сена. Эта задача разработана для бдительных игроков, а цветная графика затрудняет поиск иглы. Текущий рекорд обнаружения иглы 30 секунд – но сможете ли вы найти ее быстрее?
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Решение головоломок лучше, чем кофе в 9 утра, чтобы укрепить память, улучшить навыки решения проблем и повысить личную продуктивность на следующий день,
– комментируют в Brothers UK.
Предлагаем и вам проверить свой мозг и стать новым рекордсменом. Не паникуйте, это не так сложно, как кажется.
Вы все еще пытаетесь найти иглу в стоге сена? Присмотритесь к нижнему левому краю копны.
Если вам понравилось – предлагаем еще несколько головоломок.
Компания Jury's Inn предлагает отыскать ворона, который прячется на этой веселой иллюстрации столицы Англии.
Если вы еще пытаетесь найти черную птицу, посмотрите чуть ближе в сторону Биг-Бена. Все еще не видите?
Если вы сдаетесь или хотите проверить, правильно ли нашли – предлагаем отгадку.
Следующая – созданная специалистами по домашнему интерьеру из Великобритании hillarys.co.uk, приглашает игроков обнаружить шесть коварных ежей, прячущихся среди листьев.
Сможете ли вы заметить шесть ежей и побить рекорд времени в 30 секунд?
Подсказка – сосредоточьтесь на более темных оттенках коричневого на картинке.
Чтобы узнать, как у вас дела – ниже ответ к этой загадке.
Разработчик следующей головоломки, британская компания Ace Sheds, утверждает, что рекорд по поиску метлы, оставленной в садовом сарае неосторожной ведьмой – это 45 секунд. А как быстро вы сможете ее найти?
Даем небольшую подсказку – метла ведьмы замаскирована в верхней части изображения.
Садовые инструменты, такие как лопаты, грабли, совки и лейки, отвлекают своими яркими цветами, чтобы сделать головоломку более сложной.
Все еще не повезло найти? Прокрутите вниз, чтобы увидеть метлу, обведенную на следующем изображении.
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