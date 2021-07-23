Неизвестно, кто именно придумал этот коктейль или первым опубликовал видео с ним в тиктоке. Однако мало у кого возникает вопрос, почему он стал таким популярным. Кроме того, что тиктокеры утверждают, что он очень вкусный, процесс приготовления коктейля-фонтана очень простой и веселый.

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Как приготовить коктейль-фонтан из тиктока

Одной из первых видео с коктейлем опубликовала девушка с никнеймом judy071600. С помощью ее видео процесс приготовления напитка становится предельно понятным.

Итак, для коктейля-фонтана нужно:

глубокая и широкая миска;

сладкая газировка (лучше Sprite или похожий напиток) в бутылке или стакане;

лед;

арбуз или дыня;

другие консервированные или свежие фрукты (ананасы, персики, апельсины, мандарины, грейпфруты и так дальше);

ягоды (черника, клубника и другое);

сладости (лучше мармеладки или желейки);

конфеты Mentos.

Коктейль готовится в глубокой и широкой миске. Прежде всего в ее центр нужно поставить бутылку, стакан, вазу или другую посуду с газировкой. Вокруг нее насыпают лед, чтобы заполнить примерно треть миски. Сверху на него выкладывают нарезанные фрукты, ягоды и сладости. На этом подготовка считается завершенной.

Важно, чтобы миска не была слишком маленькой, иначе вода из "фонтана" может вылиться за ее пределы.

Следующий этап – фонтан. В посуду с водой бросают конфеты Mentos. Газировка начинает пениться и выливаться в миску, покрывая и смешиваясь с другими составляющими. Если в процессе фонтан начинает ослабевать, а миска еще не заполнена – нужно добросить еще несколько конфет.

Коктейль будет готов, когда миска наполнится полностью. Тогда его разливают по стаканам, не забывая про фрукты, ягоды и сладости, и наслаждаются вкусом.

На самом деле точного рецепта с обязательными ингредиентами не существует. Каждый выбирает то, что ему по вкусу – нестандартные сочетания и эксперименты делают процесс еще интереснее и веселее.

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