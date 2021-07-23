Достеменно невідомо, хто саме вигадав цей коктейль чи першим опублікував відео з ним у тіктоці. Проте мало в кого виникає питання, чому він став таким популярним. Окрім того, що тіктокери стверджують, що він дуже смачний, процес приготування коктейлю-фонтану дуже простий та веселий.

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Як приготувати коктейль-фонтан з тіктоку

Однією з перших відео з коктейлем опублікувала тіктокерка з нікнеймом judy071600. З її відео процес приготування напою стає добре зрозумілим.

Отже, для коктейлю-фонтану потрібно:

глибока та широка миска;

солодка газована вода (найкраще Sprite або схожий напій) у пляшці або склянці;

лід;

кавун або диня;

інші консервовані або свіжі фрукти (ананаси, персики, апельсини, мандарини, грейпфрути тощо);

ягоди (чорниця, полуниця тощо);

солодощі (найкраще мармеладки або желейки);

цукерки Mentos.

Коктейль готується у глибокій та широкій мисці. Насамперед у її центр потрібно поставити пляшку, склянку, вазу чи інший посуд з газованою водою. Навколо неї насипають лід, щоб заповнити приблизно третину миски. Зверху на нього викладають нарізані фрукти, ягоди та солодощі. На цьому підготовка вважається завершеною.

Важливо, щоб миска не була занадто маленькою, інакше вода з "фонтану" може вилитися за її межі.

Наступний етап – фонтан. У посуд з водою вкидають цукерки Mentos. Газована вода починає пінитися та виливатися у миску, покриваючи та змішуючись з іншими складниками. Якщо у процесі фонтан починає слабшати, а миска ще не заповнена, – потрібно докинути ще кілька цукерок.

Коктейль буде готовий, коли миска наповниться повністю. Тоді його розливають по склянках, не забуваючи про фрукти, ягоди та солодощі, і насолоджуються смаком.

Насправді точного рецепта з обов'язковими інгредієнтами не існує. Кожен обирає те, що йому до смаку – нестандартні поєднання та експерименти лише роблять процес ще цікавішим та веселішим.

Розваги 24 підготували для вас добірку з різними рецептами для натхнення. Тож обирайте той, який більше до вподоби, або вигадуйте власний, і починайте готувати. Гарантуємо вам незабутні емоції.

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