Одно из популярных видео в сети ознаменовало важный исторический момент. Самая известная шутка с приманкой и подменой в истории интернета достигла огромного рубежа – песня Рика Эстли "Never Gonna Give You Up" пересекла отметку в 1 миллиард просмотров на ютубе.

Рикроллинг – это шутка, мем, своего рода приманка и переключение с использованием замаскированной гиперссылки, ведущей на клип на песню Рика Эстли 1987 года "Never Gonna Give You Up". Видео стало интернет-классикой в 2007 году, когда музыкальное видео использовалось как розыгрыш. То есть, когда человек щелкал на определенные ссылки, вместо этого его перенаправляло на песню британского певца.

Клип на песню Never Gonna Give You Up: смотреть онлайн

Композиция "Never Gonna Give You Up" была выпущена в 1987 году и стала мировым хитом. Песня занимала первую строчку в чартах 25 стран, включая США, Великобританию и Германию. На ютубе клип появился в октябре 2009 года. Поэтому, чтобы собрать более 1 миллиарда просмотров, ему понадобилось почти 12 лет.

В свое время Эстли раздражала идея рикроллинга. Однако дочь Рика убедила певца, что это крутая концепция, которая к тому же держала его в центре внимания спустя десятилетия после того, как песня стала хитом. Поэтому по случаю пересечения миллиардной отметки музыкант опубликовал на своей странице в твиттере видео, в котором назвал это событие прекрасным.

1 миллиард просмотров за Never Gonna Give You Up на YouTube! Удивительно, безумно, чудесно!,

– прокомментировал событие 55-летний Рик Эстли.

Если вы никогда не попадались на этот розыгрыш, считайте, что вам повезло.

