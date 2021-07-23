Тацуя до сих пор работает над своим "календарем", ежедневно добавляя к нему тщательно продуманные сцены, адаптированные к современности. И когда мир вокруг него меняется, художник взвешивает новые варианты своего творческого процесса.

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В руках Танаки брокколи становятся мощным деревом, прищепки для белья превращаются в гигантские волны для серферов, а кусок творожного торта перевоплощается в огромную ледовую глыбу для веселья пингвинов.

Хотел делиться своими идеями

Тацуя Танака родился в 1981 году в префектуре Кумамото. Еще с детства ему нравилось играть мелкими пластмассовыми игрушками и рассматривать иллюстрации в книгах.

Когда он работал дизайнером, будущий миниатюрист увлекся фотографией. Имея немало идей и наработок, он хотел делиться этим с другими.

Многие вещи удобнее объяснять на примерах, но для этого нужна модель. Я не мог себе позволить нанять ее, поэтому я придумал вместо нее использовать кукол,

– рассказывает о своем творчестве Танака.

Выжимает весь потенциал

Обычно, продолжает художник, он берет какую-то одну тему или предмет и смотрит на что оно похоже. Затем он фотографирует это, создавая самые разнообразные сцены, которые приходят в голову, пока не "выжмет" из них все возможные идеи.

Если вы разместите фигурку рядом с брокколи, то можете представить себе, что вокруг нее настоящий лес. Если поставить фигурку на сухой лист, упавший с дерева в воду, то можно увидеть тихую гавань с лодками,

– делится секретами художник.

Для своих работ Тацуя использует технологию диорам и различные масштабы. Чаще всего – 1:12, ведь это стандартный размер большинства кукольных домиков. Наименьший масштаб, который использовал знаменитый фотохудожник, был 1:2500.