Реми Гайяр – французский шутник, который известен своими розыгрышами со скрытой камерой. Он нашел способ приблизить Олимпийские игры ближе.

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На видео Гайяр делает вид, что участвует в олимпийских соревнованиях с пасечником, дорожным рабочим и автомойкой. Он воссоздал спортивные события в очередной раз привлекая к своим махинациям прохожих, которые ничего не подозревали. Иначе было бы меньше удовольствия. Не удивительно, что люди обычно очень недовольны действиями пранкера.

У Реми более семи миллионов подписчиков на ютубе и за короткий срок забавное видео набрало около двух миллионов просмотров.

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