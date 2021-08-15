Кожного дня з екранів смартфонів чи телевізорів ми можемо переглянути свіжі випуски улюблених програм, зробивши декілька простих рухів. Проте всього лише 30 років тому все було геть по-іншому. У ті часи про розмаїття та доступність телепрограм залишалось лише мріяти. Поодинокі шоу піддавались цензурі та швидко закривались.

Варто знати Найвідоміші фестивалі в Україні: якими були перші фести, і як розважається наша молодь сьогодні

Утім із проголошенням Незалежності телебачення накрило хвилею нових розважальних (і не тільки) проєктів: шоу виходили справді смішними, яскравими, дотепними, іноді чудернацькими, та все одно неймовірно цікавими.

Пропонуємо пригадати популярні телешоу, які найбільше запам'ятались глядачам, і переконатись, що креатив – у нас у крові.

Найпопулярніші розважальні шоу України

"Шоу довгоносиків" (1996 – 1999)

Шоу довгоносиків – гідна українська відповідь британському телевізійному скетч-шоу "Літаючий Цирк Монті Пайтона". Продюсер Віктор Приходько запросив у київську студію імені Довженка актора й сценариста Віктора Андрієнка та його команду, виділивши їм екранний час із певним рівнем свободи. Так з'явився перший український "тележурнал" із різними рубриками, наповненими сюрреалістичними анімаціями, абсурдним гумором, кумедними образами, суржиком та спецефектами. Після 70 епізодів автори закрили проєкт, аби він не втратив своєї оригінальності через брак нових ідей.

"Шоу довгоносиків": дивіться відео

"Територія А" (1995 – 2000)

Програма увійшла в історію українського телебачення як перший телевізійний хіт-парад кліпів та української попмузики. Автором, ведучою і співзасновником програми стала Анжеліка Рудницька. Вона оголошувала коротку інформацію про виконавця та назви пісень, після чого запускали музичний кліп. Завдяки програмі ціла низка цікавих та оригінальних виконавців та гуртів, як-от "Аква Віта", "Ван Гог" та інші, отримали змогу заявити про свій талант.

Це був справжній прорив, який запустив цілу музичну хвилю. Щотижня 2 учасники залишали програму, а натомість стартували нові кліпи. На зйомку роликів та запис альбомів певну частину коштів виділяла талант-агенція з однойменною назвою, виконуючи тим самим продюсерську та просвітницьку функції.

Шоу "Територія А": дивіться відео

"Каламбур" (1996 – 2001)

Розважально-гумористична програма в оригінальному форматі телекоміксу. Програма складалась із коротких сценок (скетчів) та поділялась на кілька постійних рубрик: "Бар Каламбур", мінісеріал "Круте піке" та телепантоміма "Село дурнів".

У постійній рубриці "Бар Каламбур" дія відбувається у барі з однойменною назвою, де 5 персонажів розігрують репризи: бармен, який постійно чепуриться; дівчина, що безупинно говорить телефоном; вічний п'яниця, який жартує лише про алкоголь.

У мінісеріалі "Круте піке" зображено пародію на американські фільми-катастрофи. Екіпаж літака "Бройлер 747", який нескінченно падає внаслідок аварії, відважно бореться за порятунок пасажирів. Хто з нас не пам'ятає жарти похмурого Командора, чарівного Радиста Морзе та неперевершену міс Бурпл? Репліки ламаною англійською у поєднанні з неперевершеною грою акторів – вибухова порція гумору, якою насолоджуєшся від першої до останньої хвилини.

"Село дурнів" – найоригінальніша рубрика. Цей серіал – алюзія на тему популярних кліше російського (і радянського) фольклору: історія про Моряка та Мужика, які разом розпивають сивуху, за що отримують на горіхи від дружини Мужика. Перші 3 сезони рубрики виконані у стилі "а-ля народна пантоміма", а у наступних – до героїв вже повертається голос.

Шоу "Каламбур": дивіться відео

"СВ-шоу" (1997 – 2002)

"СВ-шоу" – це унікальний культурний продукт українського телебачення, а також перше "late night show" в Україні. Його ведучою була легенда українського шоу-бізу Вєрка Сердючка (Андрій Данилко). Уперше шоу з'явилось на телеканалі "1+1" у 1997 році. До студії, стилізованої під спальний вагон, запрошували представників шоу-бізнесу: від Святослава Вакарчука до Миколи Вересня. Гості шоу вже через кілька хвилин ефіру розслаблялись, розмовляли про буденні речі та жартували. Завдяки "СВ-шоу" стіна між різними верствами населення руйнувалась на очах: кумири багатьох були звичайними людьми, які кутались у плед у вагоні потяга.

"СВ-шоу": дивіться відео

"Форт Буаяр" (2004)

Популярне пригодницьке телешоу, яке знімали в Біскайській затоці в форті Буаяр (Франція). Телегра з квестами та небезпечними завданнями у супроводі харизматичного Паспарту швидко завоювала прихильність глядачів по всьому світу.

Свою версію телегри зняли й в Україні, де роль Мудрого Мольфара зіграв легендарний Богдан Ступка. Для того, щоб здобути головний приз (гроші), потрібно було назбирати ключі та розгадати кодове слово, користуючись підказками.

Телегра "Форт Буаяр": дивіться відео

Цікаво Зірка легендарного серіалу Breaking Bad Джанкарло Еспозіто їде на Comic Con Ukraine 2021

"Ігри Патріотів" (2005 – 2006)

Українська версія французького проєкту Intervilles. Ведучими шоу були Павло Костіцин та Кузьма Скрябін. Команди зірок-учасників брали участь у різноманітних конкурсах, де потрібно було проявити неабияку відвагу та фізичну витривалість: на учасників чекали смішні конкурси, конкурси з биками, костюмований конкурс та фінальна тріумфальна гірка.

"Ігри Патріотів": дивіться відео

"Шиканемо" (2006 – 2007)

Українська розважальна телевікторина, яка транслювалась із 2006 по 2007 роки на телеканалі "Інтер". Ведучим шоу був Кузьма Скрябін, а офіційним спонсором – напій Shake.

За умовами телегри, ведучий пропонував учасникам аж 20 тисяч гривень, 10 тисяч з яких вони мали витратити за 200 хвилин – половина суми у рівних пропорціях (по 5 тисяч) мала бути використана на покупки та послуги. Якщо учаснику вдавалось витратити цю суму до завершення виділеного часу, у подарунок він отримував решту 10 тисяч гривень. Вважаєте, що це легке завдання? Повірте, швидко витратити таку суму за такий короткий термін у 2006 році було непросто.

Телевікторина "Шиканемо": дивіться відео

"Галопом по Європах" (2000 – 2008)

Авторська програма телеведучого Ігоря Пелиха, яку можна було дивитись на телеканалі "ICTV" з 2000 по 2008 роки. За умовами реаліті-шоу, Ігор Пелих разом зі своїм співведучим Фоззі пропонував людям на вулицях міст поїхати на курортний відпочинок із незнайомцем. Однак була одна умова: їхати потрібно у той же день. За 3 години учасникам потрібно було повідомити рідних, відпроситись з роботи, зібрати речі – і все це швидше за команду суперників.

Реаліті-шоу "Галопом по Європах": відео

"Файна Юкрайна" (2008 – 2010)

Українське скетч-шоу, яке виходило в ефірі "Нового каналу" з вересня 2008 року до грудня 2010 року. Головні ролі виконували резиденти "Comedy Club Ukraine" Сергій Притула та Андрій Молочний. Веселі та дотепні сюжети з персонажами різного віку та соціального стану тішили глядачів впродовж аж цілих 3 сезонів.

Ну як можна було не усміхнутись, коли бачив кумедну пару – Антона та Марічку, які сварились та мирились на екрані. А яким колоритним вийшов Дід Відун із села Тухля, який за допомогою народної медицини лікував людей та роздавав абсурдні поради. Кожен ролик був гарантією гарного настрою на увесь день.

Скетч-шоу "Файна Юкрайна": дивіться відео

Цікаво Хіт "Never Gonna Give You Up" 1987 року перетнув позначку в 1 мільярд переглядів на ютубі

"Розсміши коміка" (2011 – 2018)

Телевізійне гумористичне шоу, яке з 2011 по 2018 роки щосуботи транслювалось на телеканалі "1+1". У розважальному проєкті брали участь люди з різних куточків України та світу. Учасники виступали на сцені, намагаючись протягом 1 хвилини хоч якось розсмішити членів журі – відомих коміків Євгенія Кошового, Володимира Зеленського, Михайла Галустяна та інших. Якщо учаснику вдавалось викликати посмішку у когось із суддів, він вигравав тисячу гривень. Далі учасник міг або забрати гроші, або спробувати позмагатись за більшу суму – для цього потрібно знову розсмішити коміка за одну хвилину. Якщо учасник не змусив журі сміятись – він програвав зароблене.

Гроші учасникам судді видавали з сейфа безпосередньо на місці події. Пісню "Розсміши смішного" написав український виконавець та ведучий Коля Сєрга спеціально для шоу.

"Розсміши смішного": дивіться відео

"Танці з зірками" (2006 – 2020)

Українська версія британського телевізійного шоу, дебютний сезон якого вийшов на екрани у 2006 році. Першими ведучими проєкту стали Тіна Кароль та Юрій Горбунов. Музичний супровід усіх сезонів забезпечував естрадно-духовий оркестр "Либідь".

Взяти участь у танцювальному шоу могли представники шоу-бізнесу, яких ставили у пару з професійними танцюристами. Після кількатижневих тренувань учасники мали продемонструвати свої танцювальні здібності на сцені, а їхній прогрес оцінювало журі (Григорій Чапкіс, Олена Коляденко, Олексій Литвинов, Владислав Яма та інші). Учасниками шоу були такі зірки українського шоу-бізнесу, як Олег Винник, Юлія Саніна (The HARDKISS), alyona alyona та багато інших.

Танцювальне шоу "Танці з зірками": дивіться відео

"Топмодель по-українськи" (2014 – 2020)

Популярне українське реаліті-шоу, де конкурсантки змагались одна з одною за титул топмоделі, виконуючи різноманітні завдання: дівчата вчились долати внутрішні конфлікти, позували перед камерами, працювали на знімальному майданчику з реальними клієнтами, брали участь у цікавих фотосесіях. Переможниця отримувала титул нової української топмоделі та можливість підписати контракт з модельним агентством. Організаторкою телеконкурсу стала супермодель Алла Костромічова.

Реаліті-шоу "Топмодель по-українськи": дивіться відео

"Вечірній квартал" (2005 – 2021)

Гумористичне телешоу студії "Квартал 95", яке вперше вийшло в ефір на телеканалі "Інтер" у 2005 році. Політична сатира, яскраві номери та влучні жарти настільки сподобались глядачам, що шоу одразу стало надзвичайно популярним, а квитки на живі виступи розлітались із космічною швидкістю. Актори шоу не боялись відверто насміхатись над недолугими політиками, висвітлювати соціальні проблеми та використовувати кумедні образи. Згадайте лише Юлію Тимошенко у виконанні Олени Кравець чи Юрія Луценка у виконанні Євгенія Кошового – виходило справді дуже смішно.

Гумористичне телешоу "Вечірній квартал": дивіться відео

"Україна має талант" (2009 – 2021)

Талант-шоу на телеканалі "СТБ", започатковане 2009 року. Відтоді Україна побачила 9 сезонів проєкту. У 24 українських містах відбирають найкращі номери для телевізійних кастингів, а обрані учасники змагаються за звання найталановитішої людини України та приз у 1 мільйон гривень. Та перш ніж спробувати вдачу та потрапити у топ-60 найкращих, учасникам доведеться продемонструвати свій талант прискіпливому журі, до складу якого входять представники українського шоу-бізнесу, серед яких були Слава Фролова, Ігор Кондратюк, DZIDZIO, Сергій Притула та інші. Деяким це вдається справді чудово, адже серед українців надзвичайно багато обдарованих людей, а от іншим – не так легко переконати суддів: іноді номери виходять кумедними та навіть чудернацькими.

До речі, нещодавно телеканал СТБ оголосив кастинг нового 10 сезону шоу. Очікується, що він вийде на екрани восени 2021 року.

Талант-шоу "Україна має талант": дивіться відео

"Голос країни" (2011 – 2021)

Пісенне телешоу, де головними дійовими особами є співаки-учасники та їхні тренери, які представляють певний музичний жанр. Тренерів обирають серед відомих вокальних виконавців – цю роль виконували такі зірки українського шоу-бізнесу, як Святослав Вакарчук, Тіна Кароль, Дан Балан, Олександр Пономарьов та інші. Під час проєкту тренери не обмежують учасників, а лише намагаються підкреслити їхні сильні сторони та максимально розкрити талант. Переможець отримує можливість підписати контракт із рекординговою компанією. За 10 років у шоу взяло участь безліч талановитих людей, які вражали своїм співом та змушували затамовувати подих під час кожного виходу на сцену.

Пісенне телешоу "Голос країни": дивіться відео

Це треба бачити Відомий пранкер зняв пародію на Олімпійські ігри: кумедне відео

"Хата на тата" (2012 – 2021)

Українське телевізійне реаліті-шоу, що з 2012 року виходить на телеканалі "СТБ". Героями проєкту стають звичайні українські родини, які готові на тиждень повністю змінити звичний темп життя. Дружина вирушає на відпочинок, а на чоловіка звалюються всі хатні клопоти та догляд за дітьми. Залишившись сам на господарстві, тато мусить прати одяг, готувати їсти, прибирати, водити дітей у школу чи садок. А ще – протягом тижня у тата є обов'язкові завдання, які він має виконати, аби отримати приз у 30 тисяч гривень. Шоу наповнене смішними й романтичними моментами, які змушують поглянути на сімейне життя під іншим кутом та більше цінувати своїх близьких.

До речі, формат реаліті-шоу "Хата на тата" було визнано найкращим "Новим українським форматом" за версією "Телетріумф" за підсумками 2015 року.

Реаліті-шоу "Хата на тата": дивіться відео

"Від пацанки до панянки" (2016 – 2021)

Телевізійний проєкт, де головними героїнями стають молоді дівчата, які позбавлені батьківської любові або ж стали заручницями неправильного способу життя. Вони не можуть знайти своє місце у соціумі, їх не розуміють близькі та не поважають партнери. На проєкті з ними працюють професійні психологи та педагоги, які щодня вчать "пацанок" ставати кращими, долати свої страхи, пробачати себе та інших і довіряти світу. Це справжній соціальний експеримент, мета якого – подарувати шанс на нове майбутнє.

Телевізійний проєкт "Від пацанки до панянки": дивіться відео

І це далеко не увесь список розважальних шоу, які так припали до душі українцям. А якою була ваша улюблена телепрограма?