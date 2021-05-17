Консалтинговая компания H2 Gambling Capital ежегодно проводит анализ легального рынка гемблинга, учитывая много критериев, и определяет среднюю годовую сумму, которую тратят на азартные игры жители разных стран. На основе этих данных составляют список самых азартных государств и наций. Развлечения 24 при поддержке Cosmolot рассказывают, какие страны формируют ТОП-5 этого рейтинга.

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Австралия



Самое большое в Австралии казино Crown / Фото Visit Melbourne

Средняя годовая сумма потраченных на азартные игры средств на одного совершеннолетнего гражданина страны – 1288 долларов.

Самые популярные азартные развлечения – беттинг и игровые автоматы.

Азартные игры – неотъемлемая часть жизни для многих австралийцев. Около 80% совершеннолетних граждан страны регулярно играют в азартные игры. По мнению экспертов, широкому распространению этих развлечений в Австралии способствует отсутствие государственного налога на выигрыш.

Примерно половина игроков в Австралии предпочитает игровые автоматы, которые здесь называют словом pokies. Чтобы сыграть в слот-машины здесь не нужно долго искать казино. Их устанавливают практически везде – в барах, магазинах, торговых центрах и других людных заведениях.

Другая половина гемблеров любит ставки. Конечно, как и везде, в Австралии наиболее распространен спортивный беттинг, особенно это касается футбола, крикета и скачек. Однако азартные австралийцы не теряют возможности устроить тотализатор на результаты местных выборов или даже на курс валют на ближайшие дни.

Сингапур



Marina Bay Sand в Сингапуре / Фото Focus

Средняя годовая сумма потраченных на азартные игры средств на одного совершеннолетнего гражданина страны – 1100 долларов.

Самые популярные азартные развлечения – онлайн-казино, лотереи, спортивный беттинг.

Игорный рынок Сингапура относительно молодой. Первое игорное заведение открылось здесь в 2010 году. До этого из азартных игр сингапурцам была доступна только государственная лотерея Singapore Pools. Сейчас они могут играть в игровые автоматы и другие игры в казино, делать ставки в букмекерских конторах и испытывать фортуну в лотереях.

Развитие игорной индустрии в Сингапуре инициировала местная власть, чтобы привлекать внимание туристов. Однако местное население также оценило азартный ассортимент и присоединилось к сообществу игроков.

Самым популярным азартным развлечением в Сингапуре считают ставки на футбольные матчи. На втором месте – онлайн-казино, которые предлагают тысячи различных видео-слотов.

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Ирландия



Большинство ирландцем делают ставки на спорт / Фото Irish Post

Средняя годовая сумма потраченных на азартные игры средств на одного совершеннолетнего гражданина страны – 588 долларов.

Самые популярные азартные развлечения – ставки на спорт.

О страстных и азартных игроках-ирландцах все мы знаем из фильмов и сериалов. Больше всего денег среди азартных игр они тратят на спортивный беттинг. Особой популярностью пользуются футбол, регби и скачки.

На фоне всеобщего увлечения тотализаторами в Ирландии даже появился особый вид досуга – lad culture, когда мужчины собираются в спортивных барах и пабах, выпивают и смотрят трансляции матчей, на которые они сделали ставки.

Также среди ирландцев популярны казино – как онлайн, так и офлайн. В виртуальных казино они играют в слоты, а в физических – традиционные карточные игры.

Канада



Азартные игры в Канаде / Фото Think Computers

Средняя годовая сумма потраченных на азартные игры средств на одного совершеннолетнего гражданина страны – 568 долларов.

Самые популярные азартные развлечения – онлайн-казино, беттинг, лотереи.

В Канаде довольно развита индустрия казино. Игорные заведения регулярно посещают как канадцы, так и туристы. Для местного населения азартные игры – одно из лучших развлечений. С появлением и легализацией интернет-казино, они также стали невероятно популярными.

Канадцы не обходят своим вниманием и тотализаторы. Закономерно, что чаще всего они делают ставки на результаты хоккейных матчей, а также соревнований по горнолыжному спорту и сноубордингу.

Особой любовью канадцев пользуются лотереи. Исследования показывают, что 75% взрослого населения регулярно покупают лотерейные билеты и участвуют в розыгрышах. Кроме того, они часто дарят друг другу билеты на день рождения или другие праздники.

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Финляндия



Финляндцы отдают предпочтение лотереям / Фото Paddy Power

Средняя годовая сумма потраченных на азартные игры средств на одного совершеннолетнего гражданина страны – 533 доллара.

Самые популярные азартные развлечения – спортивный беттинг, лотереи.

Игорный бизнес в Финляндии принадлежит государству. Все доходы азартной сферы идут в государственный бюджет, именно поэтому азартные игры в Финляндии очень распространены. Статистика говорит, что каждый третий взрослый финляндец регулярно играет в казино, делает ставки в тотализаторах или покупает лотерейные билеты.

В Финляндии разрешены все виды азартных игр, однако, учитывая государственную монополию, количество традиционных казино не так велико. Однако, довольно распространенными по всей стране есть залы с игровыми автоматами. Также жители Финляндии могут играть в онлайн-казино, которые предлагают государственные операторы, или же в иностранных виртуальных заведениях.

Финляндцы любят игровые автоматы и карточные игры, однако еще большей популярностью у них пользуется лотереи. Они могут выбирать более чем из 10 различных вариантов лотерей. Также государственный оператор предоставляет различные виды букмекерских услуг, которые нравятся финнам не меньше.

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Популярность азартных игр в мире трудно переоценить, ведь таким образом развлекаются миллионы людей. Каждый выбирает то, что ему по душе, и проводит время с удовольствием и пользой. Главное, помнить, что к азартным играм нужно относиться ответственно, – отмечает онлайн-казино Cosmolot.