Консалтингова компанія H2 Gambling Capital щорічно проводить аналіз легального ринку гемблінгу, враховуючи багато критеріїв, та визначає середню річну суму, яку витрачають на азартні ігри мешканці різних країн. На основі цих даних складають список найазартніших держав та націй. Розваги 24 за підтримки Cosmolot розповідають, які країни формують ТОП-5 цього рейтингу.

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Австралія



Найбільше в Австралії казино Crown / Фото Visit Melbourne

Середня річна сума витрачених на азартні ігри коштів на одного повнолітнього громадянина країни – 1288 доларів.

Найпопулярніші азартні розваги – беттінг та гральні автомати.

Азартні ігри – невід'ємна частина життя для багатьох австралійців. Близько 80% повнолітніх громадян країни регулярно грають в азартні ігри. На думку експертів, широкому розповсюдженню цих розваг в Австралії сприяє відсутність державного податку на виграш.

Приблизно половина гравців в Австралії віддає перевагу гральним автоматам, які тут називають словом pokies. Щоб зіграти у слот-машини тут не потрібно довго шукати казино. Їх встановлюють практично всюди – у барах, магазинах, торгових центрах та інших людних закладах.

Інша половина гемблерів полюбляє ставки. Звичайно, як і всюди, в Австралії найрозповсюдженіший спортивний беттінг, особливо це стосується футболу, крикету та кінних перегонів. Проте, азартні австралійці не втрачають нагоди влаштувати тоталізатор на результати місцевих виборів чи навіть на курс валют на найближчі дні.

Сінгапур



Marina Bay Sand у Сінгапурі / Фото Focus

Середня річна сума витрачених на азартні ігри коштів на одного повнолітнього громадянина країни – 1100 доларів.

Найпопулярніші азартні розваги – онлайн-казино, лотереї, спортивний беттінг.

Гральний ринок Сінгапуру відносно молодий. Перший гральний заклад відчинився тут у 2010 році. До цього з азартних ігор сінгапурцям була доступна лише державна лотерея Singapore Pools. Зараз вони мають змогу грати в ігрові автомати та інші ігри в казино, робити ставки в букмекерських конторах та випробовувати фортуну в лотереях.

Розвиток гральної індустрії в Сінгапурі ініціювала місцева влада, аби привертати увагу туристів. Проте, місцеве населення також оцінило азартний асортимент і приєдналося до спільноти гравців.

Найпопулярнішою азартною розвагою у Сінгапурі вважають ставки на футбольні матчі. На другому місці – онлайн-казино, які пропонують тисячі різноманітних відео-слотів.

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Ірландія



Більшість ірландців роблять ставки на спорт / Фото Irish Post

Середня річна сума витрачених на азартні ігри коштів на одного повнолітнього громадянина країни – 588 доларів.

Найпопулярніші азартні розваги – ставки на спорт.

Про пристрасних та азартних гравців-ірландців усі ми знаємо з фільмів та серіалів. Найбільше грошей серед усіх азартних ігор вони витрачають на спортивний беттінг. Особливою популярністю користуються футбол, регбі та кінні перегони.

На фоні загального захоплення тоталізаторами в Ірландії навіть з'явився особливий вид дозвілля – lad culture, коли чоловіки збираються у спортивних барах та пабах, випивають та переглядають трансляції матчів, на які вони зробили ставки.

Також серед ірландців популярні казино – як онлайн, так і офлайн. У віртуальних казино вони грають у слоти, а у фізичних – традиційні карткові ігри.

Канада



Азартні ігри в Канаді / Фото Think Computers

Середня річна сума витрачених на азартні ігри коштів на одного повнолітнього громадянина країни – 568 доларів.

Найпопулярніші азартні розваги – онлайн-казино, беттінг, лотереї.

У Канаді доволі розвинута індустрія казино. Гральні заклади регулярно відвідують як канадці, так і туристи. Для місцевого населення азартні ігри – одна з найкращих розваг. З появою та легалізацією інтернет-казино, вони також стали неймовірно популярними.

Канадці не оминають своєю увагою й тоталізатори. Закономірно, що найчастіше вони роблять ставки на результати хокейних матчів, а також змагань з гірськолижного спорту та сноубордингу.

Особливою любов'ю канадців користуються лотереї. Дослідження показують, що 75% дорослого населення регулярно купують лотерейні білети та беруть участь у розіграшах. Крім того, вони часто дарують один одному білети на день народження чи інші свята.

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Фінляндія



Фінляндці надають перевагу лотереям / Фото Paddy Power

Середня річна сума витрачених на азартні ігри коштів на одного повнолітнього громадянина країни – 533 долари.

Найпопулярніші азартні розваги – спортивний беттінг, лотереї.

Гральний бізнес у Фінляндії належить державі. Усі прибутки азартної сфери йдуть до державного бюджету, саме тому азартні ігри у Фінляндії дуже поширені. Статистика говорить, що кожен третій дорослий фінляндець регулярно грає в казино, робить ставки у тоталізаторах або купує лотерейні білети.

У Фінляндії дозволені усі види азартних ігор, проте, зважаючи на державну монополію, кількість традиційних казино не така велика. Проте, доволі поширеними по всій країні є зали з гральними автоматами. Також мешканці Фінляндії можуть грати в онлайн-казино, які пропонують державні оператори, або ж в іноземних віртуальних закладах.

Фінляндці люблять гральні автомати та карткові ігри, проте ще більшою популярністю у них користується лотереї. Вони можуть обирати більше ніж з 10 різних варіантів лотерей. Також державний оператор надає різні види букмекерських послуг, які подобаються фінам не менше.

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Популярність азартних ігор у світі важко переоцінити, адже в такий спосіб розважаються мільйони людей. Кожен обирає те, що йому до душі, і проводить час із задоволенням та користю. Головне, пам'ятати, що до азартних ігор потрібно ставитися відповідально, – наголошує онлайн-казино Cosmolot.