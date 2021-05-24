Кто сделал Лас-Вегас успешным: знаковые личности в истории столицы гемблинга

За свою недолгую историю Лас-Вегас стал азартной столицей не только Соединенных Штатов Америки, но и всего мира. Чтобы молодой и неприметный город в Неваде обрел такую славу в короткие сроки, нужно было постараться. Это и сделали состоятельные бизнесмены, и благодаря им сегодня невозможно найти человека, который бы не слышал о казино Лас-Вегаса.

Развлечения 24 при поддержке Cosmolot рассказывают истории знаковых личностей, которые сделали большой вклад в развитие игорного бизнеса в Лас-Вегасе и вывели его на впечатляющий уровень.

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Лас-Вегас был основан в 1906 году. Там сразу появилось несколько небольших игровых клубов, но уже в 1919 году азартные игры в штате Невада запретили. Гемблинг снова легализовали в 1931 году – именно тогда официально началась новая страница в истории Лас-Вегаса и его превращение в мировой центр гемблинга.

Томас Халл и начало Лас-Вегас-Стрип

Сегодня Лас-Вегас-Стрип – это центральная улица города, на которой расположились десятки роскошных казино. Но еще 80 лет назад всего этого не было. Первым казино-курортом на Лас-Вегас-Стрип стало El Rancho Vegas, построенное Томасом Халлом, владельцем сети отелей El Rancho.

Ходили слухи, что когда-то автомобиль Томаса Халла сломался на 91-м шоссе. Пока мужчина ждал помощи, он увидел огромное количество машин с номерными знаками из разных штатов страны. Тогда он и подумал, что это место обладает большим туристическим потенциалом, и не прогадал.



El Rancho Vegas на открытке 1940-ых годов / Фото из википедии

Торжественное открытие El Rancho Vegas состоялось 3 апреля 1941 года. В то время этот отель с казино был крупнейшим в Вегасе. Томас Халл вложил в строительство комплекса 500 тысяч долларов. Гостям заведения предлагали 110 номеров класса "люкс", более 70 игровых автоматов и столы для блэкджека, крепса и рулетки. Также здесь можно было покататься на лошадях, поплавать в бассейне и посетить спектакли в собственном театре El Rancho.

После открытия казино процветало, приносило хорошие прибыли и несколько раз меняло владельцев. Но в 1960 году El Rancho Vegas уничтожил пожар. Позже на этом земельном участке построили мотель, но казино в нем не было.

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Багси Сигел и легендарное Flamingo

Багси Сигел был гангстером и представлял интересы нью-йоркской мафии Мейера Лански. Уильям Вилкерсон, основатель The Hollywood Reporter, хотел открыть в Лас-Вегасе новое казино, но ему не хватало для этого средств. Он взял денег в долг у гангстеров, но впоследствии между ними возник конфликт. Для своей безопасности Вилкерсон решил продать свою долю бизнеса, и проект казино оказался в руках Багси Сигела, который как раз переехал в Вегас.



Багси Сигел / Фото Los Angeles Magazine

Казино Flamingo, строительство которого обошлось Сигелу в 6 миллионов долларов, открыло свои двери 26 декабря 1946, однако потерпело фиаско. За первую неделю работы заведение потеряло 300 тысяч долларов, а через неделю его закрыли.

Сигел не сдался, и 1 марта 1947 вновь открыл казино. На этот раз попытка была лучше, и Flamingo начало приносить прибыль. Однако, вскоре гангстера убили, а он так и не успел насладиться успехом своего детища. Казино снова перешло в собственность Уильяма Вилкерсона.



Казино Flamingo в 1960 году / Фото Imperial Club

Казино Flamingo стало не просто популярным, но и легендарным. Оно работает в Лас-Вегасе и сейчас. После смерти Багси Сигела его много раз перепродавали и реконструировали. Сегодня оно принадлежит компании Harrah's Entertainment.

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Говард Хьюз и смена позиций на игральном рынке

Говард Хьюз сделал огромный вклад в развитие азартного рынка Лас-Вегаса. Считается, что именно он очистил репутацию города. До его появления большинство казино в "городе грехов" принадлежали гангстерам и мафиозным группировкам, но Хьюзу удалось это изменить.



Говард Хьюз / Фото Las Vegas Review Journal

Все началось с того, что в 1966 году кинопродюсер, изобретатель и инженер Говард Хьюз приехал в Лас-Вегас и поселился в пентхаусе отеля с казино Desert Inn. Миллиардер прожил здесь несколько месяцев, а когда пришло время освободить номер – не захотел этого делать. Он решил купить это заведение, и 1 апреля 1967 Desert Inn перешел в его собственность. Хьюз выкупил комплекс у местного гангстера за 13,2 миллиона долларов. Эта покупка была только началом.

Вскоре Хьюз начал активно покупать и другие казино представителей преступных группировок. За 3 года он выкупил еще 6 зваедений общей стоимостью более 40 миллионов долларов. Конечно, в собственности гангстеров в Лас-Вегасе было значительно больше казино, однако инвестиции Хьюза положили начало изменениям. В последующие годы все больше бизнесменов и корпораций начали покупать заведения у мафиози, и тем самым кардинально изменили положение дел в здешней игорной индустрии.

Кирк Керкорян и казино-гиганты



Кирк Керкорян / Фото FilmMagic

Кирк Керкорян известен самыми грандиозными игорными заведениями в Лас-Вегасе. В 1960-х годах финансист нацелился на азартную индустрию и продал свою авиакомпанию за 104 миллиона долларов. Это позволило ему быстро войти в игорный бизнес и занять там лидирующие позиции.

Бизнесмен начал скупать земельные участки в Лас-Вегасе и сдавать их в аренду. Позже он продавал их в несколько раз дороже, чем покупал. В частности, участок, на котором сейчас расположен знаменитый Caesars Palace, Керкорян купил за миллион долларов, а продал в девять раз дороже.

В 1969 году он открыл свое первое заведение – The International Hotel, который стал крупнейшим гостиничным комплексом в мире. Позже его название изменили на Westgate Las Vegas. В 1973 году Керкорян открыл еще один развлекательный комплекс с казино – MGM Grand Hotel, который снова стал самым большим в мире и вызвал настоящий фурор.

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Стив Винн и новые элитарные казино



Стив Винн / Фото LA Times

В отличие от Кирка Керкоряна, еще один "король Лас-Вегаса" Стив Винн делал первые шаги в азартном бизнесе без миллионного состояния за спиной. Однако это не помешало ему открыть ряд роскошных развлекательных комплексов с казино и навсегда вписать свое имя в историю Лас-Вегаса.

Успех Винна в "городе грехов" начался с покупки доли одного из старейших казино города –Golden Nugget. Тогда заведение переживало не лучший период, но Стив Винн смог снова привлечь внимание публики и восстановить его позиции на рынке.

Когда Golden Nugget снова стало успешным и начало приносить хорошую прибыль, он задумался о развитии. Именно тогда на игровую арену вышел Атлантик-Сити, и Стив Винн решил построить там еще один Golden Nugget. Он сделал это, но быстро понял, что здесь гораздо меньше перспектив. Поэтому бизнесмен продал заведение в Атлантик-Сити за 440 миллионов долларов и снова сосредоточил свое внимание на Вегасе.



Развлекательный комплекс с казино Wynn Las-Vegas / Фото Agoda

Полученные после продажи деньги он потратил на то, чтобы представить публике новую концепцию элитарных казино – огромных и роскошных игорных заведений. Стив Винн привлек внимание инвесторов, и начал расстраивать Лас-Вегас. На его счету развлекательные комплексы с казино, ставшие известными во всем мире, – Mirage, Treasure Island, Bellagio, Wynn Las-Vegas и другие.

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Шелдон Адельсон и его Венеция в Лас-Вегасе

Состоятельный бизнесмен Шелдон Адельсон купил свое первое игорное заведение в Лас-Вегасе в 1989 году. Его выбор пал на казино-курорт Sands, принадлежавший Кирку Керкоряну. Тогда же он основал компанию Las Vegas Sands.



Шелдон Адельсон / Фото CL Brief

Адельсон придавал большое значение не только игорному сектору своего заведения, но и культурному – он сосредоточился на организации различных мероприятий, конференций и выставок. В 1990 году он открыл вблизи комплекса огромный выставочный центр Sands Expo Convention Center.

В 1996 году казино Sands ждали большие перемены. Здание разрушили до самого фундамента, а на ее месте построили новый комплекс с казино Venetian Resort Hotel Casino. Позже его переименовали в Las Vegas Venetian.

В соответствии своему названию комплекс был тематическим – его оформили в итальянском стиле. Чтобы заведение еще больше ассоциировали с Венецией, здесь создали собственный канал, по которому плавали гондолы. С течением времени это казино несколько раз достраивали и совершенствовали. Сегодня его считают одним из крупнейших комплексов в мире.



Las Vegas Venetian / Фото из википедии

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Постоянное развитие игорной индустрии требует многих усилий, но благодаря этому сотни тысяч гемблеров во всем мире могут наслаждаться любимыми развлечениями.