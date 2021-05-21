Лас-Вегас считают Меккой казино для поклонников азартных игр со всего мира. Большие казино, большие заведения, большие покерные столы, большие деньги. Однако есть казино, которые не отличаются величием или гламурностью, но довольно интересны. Развлечения 24 при поддержке Cosmolot рассказывают о наименьших игорных заведениях Лас-Вегаса.

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Silver Sevens – Cеребряные семерки



Казино Silver Sevens / Фото trip.com

Silver Sevens расположено в 20 километрах от центра Лас-Вегаса. Площадь казино составляет около 3 000 квадратных метров, однако дарит своим посетителям огромное удовольствие.

На небольшом пространстве казино Silver Sevens расположены более 500 новейших передовых электронных игровых автоматов, которые приносят игрокам потрясающие выигрыши. В миниатюрном казино есть букмекерская контора, где посетители могут делать ставки на что угодно.

И поскольку настольные игры – неотъемлемая часть каждого казино Лас-Вегаса, Silver Sevens предлагает любую игру, которую могут пожелать гости заведения. А блэкджек предлагает выплаты в размере 3: 2.

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Pioneer Casino – Казино Пионер



Pioneer Casino / Фото pinterest.com

Pioneer Casino – крошечное казино площадью 1 800 квадратных метров в центре Лас-Вегаса. Оно было лишь шестым по величине казино в игорной Мекке, однако одним из ведущих заведений в центре города. И хотя Pioneer Club больше не работает как казино, он по сей день остается легендой Вегаса.

Культовый знак ковбоя – вывеска заведения, которая до сих пор украшает здание. Но сейчас там расположен магазин сувениров, – один из самых узнаваемых в столице азартных игр, который засветился в фильме о Джеймсе Бонде 1971 года "Бриллианты навсегда".

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Casino Royale – Казино Рояль



Casino Royale / Фото hoteltirrenus.it

Casino Royale – казино, которое расположено в Парадайз на Лас-Вегас-Стрип. Площадь этого аутентичного места составляет чуть больше, чем 1500 квадратных метров.

Несмотря на небольшое пространство казино предлагает широкий выбор игровых автоматов, как новых, так и классических. Здесь есть и настольные игры, среди которых – крепс, блэкджек с бонусом, рулетка, трехкарточный покер с прогрессивным джекпотом, блэкджек с одной колодой и блэкджек с бесплатными ставками. У посетителей казино есть возможность вступить в клуб игроков, в котором тем, кто потерял свои первые 20 долларов, возвращается 20 долларов для игры на автоматах. Если гемблеры продолжат играть, им будут возвращены 20 долларов игровых кредитов за каждые 100 долларов, которые они потеряют после этого.

Casino Royale – это отличный выбор для любителей азартных игр, которые пытаются растянуть свои деньги и одно из лучших мест в Лас-Вегасе.

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Main Street Station – Станция Main Street



Казино Main Street Station / Фото hrs.com

Main Street Station –

это казино в центре Лас-Вегаса, которое расположено на площади около 2 500 квадратных метров.

Это небольшое казино, предлагает своим посетителям все необходимое для фантастического досуг – отличные игровые автоматы, более 800 электронных игр и все самые популярные настольные игры. Именно поэтому найти стол со стандартными правилами и низкими бай-инами будет несложно.

Помимо игр, Main Street Station предлагает своим гостям самостоятельную экскурсию. Экспозиции содержат часть Берлинской стены, которая стоит в мужском туалете с прикрепленными к ней писсуарами, витражи из особняка Лилиан Рассел, двери и фасад Королевского банка Кувейта, двери из имения Джорджа Пуллмана, пулманський автомобиль Луизы Мэй Олкотт, люстры из здания Coca-Cola и оперного театра Фигаро. Также на территории казино работает ресторан и минипивзавод Triple 7, где подают 8 сортов крафтового пива.

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Gold Spike – Золотой Шип



Gold Spike / Фото goldspike.com

Gold Spike – крошечное казино, площадью всего 750 квадратных метров, которое расположено в одном квартале от исторической улицы Фримонт-стрит.

Сегодня там уже не найти игровых автоматов или настольных игр, ведь казино обновило свой имидж как игровой площадки для взрослых. Но если хочется живой музыки и веселых игр с друзьями в комфортабельных помещениях – Gold Spike работает круглосуточно и без выходных.

Гигантский пивной понг, Cornhole, Twister, шахматы, построение ужасной крепости Lego, выступления живых групп – все это делает Gold Spike идеальным местом для встреч днем и ночью.

Если вы любитель игровых автоматов и не можете дождаться следующего отпуска, чтобы отправиться в удивительные места – не забывайте, что ко всем азартным играм нужно относиться ответственно, – отмечает онлайн-казино Cosmolot.