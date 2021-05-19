Развлечения 24 при поддержке Cosmolot рассказывают историю самого старого казино – Casino di Venezia, которое открыло свои двери еще в 1638 году. Величественное здание на набережной Гранд-канала в прекрасной Венеции до сих пор гостеприимно принимает игроков, которые приезжают сюда со всего мира.

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Начало истории Casino di Venezia

Здание, в котором впоследствии расположилось Casino di Venezia, построили еще в 15 веке по заказу Андреа Лоредано – итальянского дворянина и чрезвычайно богатого коллекционера.

Роскошный 3-этажный дворец с выходом на Гранд-канал спроектировал архитектор Мауро Кодусси. Это яркий образец архитектуры эпохи Возрождения. Здесь все кричит о величии и богатстве – стены, расписанные выдающимися мастерами, потолки с фресками и невероятное количество картин известных итальянских художников.



Величественное здание эпохи Возрождения / Фото Didier Descouens

По начальной задумке в этом здании должен был быть Театр святого Моисея, и его открыли в 1638 году. История Casino di Venezia началась в это же время, ведь в перерывах между спектаклями зрители и актеры играли в азартные игры в отдельном крыле. Его оборудовали специально для этого вида досуга. Правда, тогда казино имело другое название – Ca 'Vendramin Calergi.

Теоретически казино было доступно всем слоям населения, но практически посетить его могли только состоятельные люди – игры на большие деньги и соблюдение элегантного дресс-кода могли позволить себе не все. Среди известных гостей Ca 'Vendramin Calergi в то время были Жан-Жак Руссо, Джакомо Казанова и Лоренцо Да Понте.



Роскошный интерьер казино / Фото Casino di Venezia

Казино в театре вызвало большой спрос на азартные развлечения. До его открытия азартные игры были вне закона – не потому, что их запретили, а потому что в их легализации не было необходимости. Со временем начали появляться и другие казино, а власть приняла решение урегулировать сферу азартных игр, чтобы иметь возможность облагать ее налогами. В 1744 году в Венеции было уже более 120 игорных заведений.

Однако, через несколько десятилетий, власть изменила свое отношение и в 1774 году запретила азартные игры на законодательном уровне. Казино пришлось закрыть.

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Почти 200 лет без казино

Фактически казино не работало почти 2 века – с 1774 до 1959 года, но все это время здание не пустовало. После запрета азартных игр оно стало собственностью итальянского короля – длительный период здесь жила королевская семья.



Здание казино в 1870-х годах / Фото с википедии

Позже дворец перепродавали несколько раз, но его владельцами всегда были знатные персоны. В частности, в середине 19 века его облюбовал немецкий композитор Рихард Вагнер – он регулярно отдыхал здесь с 1858 года и до самой смерти в 1883 году.

В конце концов, в 1946 году здание перешло в собственность города. Власти выкупили его, реконструировали и в 1959 году открыли здесь официальное казино – запрет на азартные игры к тому времени сняли. Именно тогда заведение получило свое легендарное название – Casino di Venezia.

Новая страница истории

После открытия казино быстро вернуло себе былую славу. Так как Casino di Venezia больше не делило территорию с театром, места для азартных игр было достаточно. Игровые залы расположились на всех трех этажах дворца, и смогли вместить гораздо больше посетителей, чем в начале своего существования.

С тех пор казино успешно работает и развлекает десятки тысяч посетителей. Сегодня, кроме игрового пространства, здесь есть два ресторана – The Wagner и Marco Polo, частный сад с видом на Гранд-канал, а также музей Вагнера, который был открыт в 1995 году. Для гостей заведения организовывают бесплатный трансфер на лодке, которая подвозит посетителей к самой двери.



Изысканный игральный зал казино / Фото Histouring

Несмотря на то, что в Casino di Venezia до сих пор царит атмосфера эпохи Возрождения, азартные развлечения здесь современные. Кроме традиционных карточных игр и рулетки, гемблеры могут выбрать из огромного количества игровых автоматов – их здесь более 600.



Игральные автоматы в Casino di Venezia / Фото Casinos Avenue

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