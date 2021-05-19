Розваги 24 за підтримки Cosmolot розповідають історію найстарішого казино – Casino di Venezia, яке відчинило свої двері ще у 1638 році. Велична будівля на набережній Гранд-каналу у прекрасній Венеції досі гостинно приймає гравців, які приїжджають сюди з усього світу.

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Початок історії Casino di Venezia

Будівлю, в якому згодом розташувалося Casino di Venezia, побудували ще у 15 столітті на замовлення Андреа Лоредана – італійського дворянина та надзвичайно заможного колекціонера.

Розкішний 3-поверховий палац з виходом на Гранд-канал спроєктував архітектор Мауро Кодуссі. Це яскравий зразок архітектури доби Відродження. Тут усе кричить про велич та багатство – стіни, розписані видатними майстрами, стелі з фресками та неймовірна кількість картин відомих італійських живописців.



Велична будівля епохи Відродження / Фото Didier Descouens

За початковим задумом у цій будівлі мав бути Театр святого Мойсея, і його відчинили у 1638 році. Історія Casino di Venezia розпочалася у цей самий час, адже у перервах між виставами глядачі та актори грали в азартні ігри в окремому крилі. Його обладнали спеціально для цього виду дозвілля. Щоправда, тоді казино мало іншу назву – Ca 'Vendramin Calergi.

Теоретично казино було доступне усім верствам населення, але практично відвідати його могли лише заможні люди – ігри на великі гроші та дотримання елегантного дрес-коду могли собі дозволити не всі. Серед відомих гостей Ca 'Vendramin Calergi у той час були Жан-Жак Руссо, Джакомо Казанова та Лоренцо Да Понте.



Розкішний інтер'єр казино / Фото Casino di Venezia

Казино у театрі спричинило великий попит на азартні розваги. До його відкриття азартні ігри були поза законом – не тому, що їх заборонили, а тому що у їх легалізації не було необхідності. З часом почали з'являтися й інші казино, а влада прийняла рішення врегулювати сферу азартних ігор, щоб мати можливість оподатковувати її. У 1744 році у Венеції було вже більше ніж 120 гральних закладів.

Проте, через кілька десятиліть, влада змінила своє ставлення, і у 1774 році заборонила азартні ігри на законодавчому рівні. Казино довелося зачинити.

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Майже 200 років без казино

Фактично казино не працювало майже 2 століття – з 1774 до 1959 року, але увесь цей час будівля не пустувала. Після заборони азартних ігор вона стала власністю італійського короля – тривалий час тут мешкала королівська родина.



Будівля казино у 1870-их роках / Фото з вікіпедії

Пізніше палац перепродавали кілька разів, але його власниками завжди були вельможні персони. Зокрема, у середині 19 століття його вподобав німецький композитор Ріхард Вагнер – він регулярно відпочивав тут з 1858 року і до самої смерті у 1883 році.

Врешті-решт, у 1946 році будівля перейшла у державну власність міста. Влада викупила його, реконструювала та у 1959 році відчинила тут офіційне казино – заборону на азартні ігри до того часу зняли. Саме тоді заклад отримав свою легендарну назву – Casino di Venezia.

Нова сторінка історії

Після відкриття казино швидко повернуло собі колишню славу. Оскільки Casino di Venezia більше не ділило територію з театром, місця для азартних ігор було вдосталь. Гральні зали розташувалися на всіх трьох поверхах палацу, і змогли вмістити значно більше відвідувачів, ніж на початку свого існування.

З того часу казино успішно працює та розважає десятки тисяч відвідувачів. Сьогодні, окрім ігрового простору, тут є два ресторани – The Wagner та Marco Polo, приватний сад з виглядом на Гранд-канал, а також музей Вагнера, який відкрили у 1995 році. Для гостей закладу організовують безкоштовний трансфер на човні, який підвозить відвідувачів до самих дверей.



Вишуканий гральний зал казино / Фото Histouring

Попри те, що у Casino di Venezia досі панує атмосфера доби Відродження, азартні розваги тут сучасні. Окрім традиційних карткових ігор та рулетки, гемблери можуть обрати з величезної кількості гральних автоматів – їх тут більше ніж 600.



Гральні автомати в Casino di Venezia / Фото Casinos Avenue

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Casino di Venezia – це не лише найстаріше казино у світі, а й відмінний зразок класичної архітектури та історична пам'ятка. Саме тому, це місце варто відвідати кожному, хто завітає до Венеції. Головне, пам'ятати, що до азартних ігор потрібно ставитися відповідально, – наголошує онлайн-казино Cosmolot.