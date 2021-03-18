На хвилі загального захоплення цифровим мистецтвом та NFT-токенами компанія Pringles вирішила створити та продати власний віртуальний продукт. У цьому їй допоміг український художник.

Pringles випустила лімітовану колекцію віртуальних чипсів CryptoCrisp, яку створив український художник Вася Колотуша. NFT-файл можна придбати на аукціоні криптомистецтва Rarible.

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У колекцію входить 50 анімованих файлів у форматі MP4 розміром 1080х1080. у кожному з них зображена золота бляшанка чипсів Pringles CryptoCrisp, що обертається довкола своєї осі. Вартість одного файлу стартує від 2 доларів (55 гривень).

Я об’єднався з Pringles, щоб створити їх перший віртуальний аромат NFT – CryptoCrisp. Це найсмачніше, що ви ніколи не скуштуєте,

– описав своє творіння художник.

Що таке NFT

NFT – це невзаємозамінний токен, новітня технологія, яка закріпляє за людиною право власності на певний цифровий товар. NFT-токен є унікальним за своїми характеристиками.

Останнім часом дедалі частіше можна почути про випадки створення віртуальних творів мистецтва та їх продаж на аукціонах. Люди, які їх купують, прагнуть стати єдиними власниками того чи іншого віртуального продукту, попри те, що він є у вільному доступі в інтернеті, і нікуди звідти не зникне.

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