Компанія Injective Protocol придбала картину відомого вуличного художника Бенксі майже за сотню тисяч доларів. Відразу після покупки її спалили для створення віртуального активу – невзаємозамінного токена NFT.

Трафарет під назвою Morons (White) викупили у нью-йоркської галереї Taglialatella за 95 тисяч доларів (2,6 мільйона гривень). Художник не брав участі у цій угоді, хоча знав про те, що картину планують спалити для створення токена.

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Про картину Трафарет Morons (White) Бенксі створив у 2007 році та випустив тиражем 500 екземплярів. На чорно-білому малюнку зображений аукціон, одним із лотів якого є картина з саркастичним написом: "Я не можу повірити, що ви, придурки, насправді купуєте це лайно". Цією роботою Бенксі висміював колекціонерів, які витрачають на твори мистецтва величезні суми.

Спалення картини провели 3 березня у невідомому місці у Брукліні, а сам процес транслювали у твітері. Після цього був створений токен NFT, який найближчим часом також продадуть на аукціоні. Ця подія вважається першим в історії випадком перетворення фізичного витвору мистецтва на унікальний цифровий актив.

Ми спеціально обрали картину Бенксі, адже колись він знищив власну картину на аукціоні,

– розповів Мірза Уддін, керівник Injective Protocol.

Картину Бенксі спалили в прямому ефірі