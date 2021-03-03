Малюнок, що зображає зухвалу втечу ув'язненого, з'явився на стіні старої британської в'язниці Ридінг. Це викликало чутки про те, що його намалював невловимий вуличний художник Бенксі.

Стиль зображення відповідає творам найзагадковішої зірки вуличного мистецтва. Але поки немає підтвердження, що за ним стоїть саме Бенксі.

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На малюнку зображена людина у формі ув'язненого (ймовірно, Оскар Уайльд), що спускається по тросу з простирадла, яке перетворюється в списані текстом листи і закінчується на друкарській машинці. Деякі зі свідків впевнені: робота присвячена ситуації та свободі слова, які відбуваються у світі соціальних мереж.

У в'язниці Редінгу (Reading, що можна перекласти як "читання") ірландський поет Оскар Уайльд, відбував покарання між 1895 і 1897 роками. Під час ув'язнення він написав вірш "Балада Редінгської в'язниці", у якому відбивалася жорстокість вікторіанської пенітенціарної системи. Він був засуджений за "грубу непристойну поведінку" після того, як розкрився його роман з лордом Альфредом Дугласом.



Оскар Уайльд / Фото вікіпедія

Варто зазначити, що в'язниця не використовується для утримання ув'язнених з моменту закриття в листопаді 2013 року.