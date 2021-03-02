Восени минулого року колекціонер Пабло Родрігес-Фрейле з Маямі купив відео тривалістю 10 секунд. На ньому можна побачити гігантського оголеного Дональда Трампа з розписаним гаслами тілом, який лежить на землі.

Поки у створеному на комп'ютері відео колишній президент США лежить посеред розкиданого сміття, навколо нього вирує життя – проходять люди, літають метелики, співають птахи. Цікаво, що у ролику на спину ймовірному Трампові сідає блакитна пташка, що нагадує логотип Twitter. Все це відбувається у погожий сонячний день.

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Автором цього ролика є художник Майк Вінкельманн, більше відомий як Beeple. Саме у нього колекціонер придбав відео майже за 67 тисяч доларів (1,8 мільйона гривень) у жовтні 2020 року. Минулого тижня Пабло Родрігес-Фрейле перепродав його набагато дорожче – за 6,6 мільйона доларів (понад 184 мільйони гривень).

CROSSROAD

By @beeple



The #1/1 from beeple's first NG drop has just resold on the secondary market for $6.6 million.



History has just been made.



Congrats to beeple and of course to @pablorfraile for the sale. pic.twitter.com/mTYG4VABSw — Nifty Gateway (@niftygateway) February 25, 2021

Ролик перевірили на оригінальність за допомогою блокчейн-технології NFT, яка служить цифровим підписом для підтвердження авторства. Вона дозволяє публічно автентифікувати унікальність цифрових об'єктів.