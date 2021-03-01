Вони рухаються: користувачі мережі оживили вірусні меми за допомогою нейромережі – добірка
Сервіс генеалогії MyHeritage запустив нову функцію під назвою Deep Nostalgia. Вона потрібна, щоб за допомогою нейромережі "оживляти" старі фотографії, але користувачі мережі пішли далі та вирішили анімувати популярні меми з інтернету.
Джерело:24 канал
Кожен, хто дивився фільми про Гаррі Поттера, знає, що у чарівному світі люди на фотографіях і картинах рухалися. Щось схоже можна зробити за допомогою Deep Nostalgia. Для цього потрібно зареєструватися на сайті, завантажити світлину та дочекатися результату. Пропонуємо переглянути найкращі анімовані меми, які оживили користувачі соціальних мереж.
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Розваги 24 також спробували скористатися новим сервісом, аби "оживити" й інші популярні меми.
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