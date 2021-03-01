Сервис генеалогии MyHeritage запустил новую функцию под названием Deep Nostalgia. Она нежна, чтобы с помощью нейросети "оживлять" старые фотографии, но пользователи сети пошли дальше и решили анимировать популярные мемы из интернета.

Каждый, кто смотрел фильмы о Гарри Поттере, знает, что в волшебном мире люди на фотографиях и картинах двигались. Нечто похожее можно сделать с помощью Deep Nostalgia. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, загрузить фотографию и дождаться результата. Предлагаем посмотреть лучшие анимационные мемы, которые оживили пользователи социальных сетей.

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#1

Deep Nostalgia neural network brings photos to life. Newspapers from Harry Potter become real. pic.twitter.com/vjEH7eHayT — RΛMIN NΛSIBOV (@RaminNasibov) March 1, 2021

#2

My Heritage releases 'deep nostalgia' to "animate your family photos".

The internet 5 seconds later: pic.twitter.com/rcmLpbiRMx — A Wojcicki (@pretendsmarts) February 27, 2021

#3

#DeepNostalgia for the early days of meme culture. pic.twitter.com/islLuir2Ay — Miguel Hernández (@miguelh88) February 28, 2021

#4

Not sure if I am doing this #DeepNostalgia thing right... pic.twitter.com/MwkYdKfbCJ — Jia-Bin Huang (@jbhuang0604) March 1, 2021

#5

So beautiful to see this photo of my grandfather brought to life with the power of #DeepNostalgia AI. A reminder that life is precious. pic.twitter.com/iMPIWUuuGU — Alex MJ Smith (@alexmjsmith) February 27, 2021

#6

So I ran a film still of Nicolas Cage through MyHeritage's Deep Nostalgia thing. pic.twitter.com/y0kq0MtLIp — Mark Yarm (@markyarm) February 28, 2021

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So I wanted to know how the recent #DeepLearning facial animations services do with busts and decided to give that botched Christiano Ronaldo statue a spin. What ensued can only be summarised as #DeepNostalgia --> #DeeplyDisturbed. Sweet dreams! ;) pic.twitter.com/g2J0LV5DAi — Jan Smeddinck (@smeddinck) February 27, 2021

Развлечения 24 также попытались воспользоваться новым сервисом, чтобы "оживить" и другие популярные мемы.

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