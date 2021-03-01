Они двигаются: пользователи сети оживили вирусные мемы с помощью нейросети – подборка
Сервис генеалогии MyHeritage запустил новую функцию под названием Deep Nostalgia. Она нежна, чтобы с помощью нейросети "оживлять" старые фотографии, но пользователи сети пошли дальше и решили анимировать популярные мемы из интернета.
Источник:24 канал
Каждый, кто смотрел фильмы о Гарри Поттере, знает, что в волшебном мире люди на фотографиях и картинах двигались. Нечто похожее можно сделать с помощью Deep Nostalgia. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, загрузить фотографию и дождаться результата. Предлагаем посмотреть лучшие анимационные мемы, которые оживили пользователи социальных сетей.
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Развлечения 24 также попытались воспользоваться новым сервисом, чтобы "оживить" и другие популярные мемы.
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