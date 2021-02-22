18 февраля произошло действительно историческое событие – ровер NASA Perseverance совершил успешную посадку на Марс. За считанные минуты он передал первые кадры с Красной планеты.

Качество снимков оставляет желать лучшего, но это не помешало пользователям сети в первые дни после получения фото превратить их в тысячи забавных мемов. Благодаря креативности авторов, на Марсе успели побывать Илон Маск, Джон Траволта, Алексей Навальный, герои популярных видеоигр и многие другие. Развлечения 24 предлагают посмотреть лучшие мемы с Марса, которые нам удалось найти в интернете.

Подробнее про миссию Perseverance совершил успешную посадку на Марс

Вот так выглядит оригинальный снимок Марса, сделанный ровером.

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021

Пришельцы на Марсе

Берни Сандерс уже и сюда добрался

А вы думали, что он в колонии

Джон Траволта, похоже, потерялся

Не та конференция в Zoom

wrong zoom meeting pic.twitter.com/qwR7FUrOHc — Michael Bloss (@micha_bloss) February 18, 2021

Роберт Паттинсон тоже не очень понимает, где он

Fall Guys тоже здесь

И, конечно, Among Us

На Марсе нашли батончик "Марс"

Мэт Деймон из "Марсианина" снова там застрял

Неужели и Дарт Вейдер перепутал планеты

Император не разделяет вашу оптимистичную оценку ситуации.

Конечно, Илон Маск не пропустил бы этого

Давно не виделись, Даффи

Малыш Йода со знаменитым печеньем

Экспедиция на Марс только что стало намного интереснее!

The Mars Expedition has just got a lot more interesting!#Perseverance pic.twitter.com/nmB5I2dpUm — XBM_Network (@XBM_Network) February 20, 2021

Что у них там происходит?