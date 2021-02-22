Что увидел ровер Perseverance после посадки: лучшие мемы с Марса, которые заполонили сеть
18 февраля произошло действительно историческое событие – ровер NASA Perseverance совершил успешную посадку на Марс. За считанные минуты он передал первые кадры с Красной планеты.
Источник:24 канал
Качество снимков оставляет желать лучшего, но это не помешало пользователям сети в первые дни после получения фото превратить их в тысячи забавных мемов. Благодаря креативности авторов, на Марсе успели побывать Илон Маск, Джон Траволта, Алексей Навальный, герои популярных видеоигр и многие другие. Развлечения 24 предлагают посмотреть лучшие мемы с Марса, которые нам удалось найти в интернете.
Подробнее про миссию Perseverance совершил успешную посадку на Марс
Вот так выглядит оригинальный снимок Марса, сделанный ровером.
Пришельцы на Марсе
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