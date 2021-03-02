Осенью прошлого года коллекционер Пабло Родригес-Фрейле из Майами купил видео продолжительностью 10 секунд. На нем можно увидеть гигантского обнаженного Дональда Трампа с расписанным лозунгами телом, который лежит на земле.

Пока в созданном на компьютере видео бывший президент США лежит посреди разбросаного мусора, вокруг него кипит жизнь – проходят люди, летают бабочки, поют птицы. Интересно, что в ролике на спину предположительному Трампу садится голубая птичка, которая напоминает логотип Twitter. Все это происходит в погожий солнечный день.

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Автором этого ролика является художник Майк Винкельманн, больше известный как Beeple. Именно у него коллекционер купил видео за 67 тысяч долларов (1,8 миллиона гривен) в октябре 2020 года. На прошлой неделе Пабло Родригес-Фрейле перепродал его намного дороже – за 6,6 миллиона долларов (более 184 миллионов гривен).

CROSSROAD

By @beeple



The #1/1 from beeple's first NG drop has just resold on the secondary market for $6.6 million.



History has just been made.



Congrats to beeple and of course to @pablorfraile for the sale. pic.twitter.com/mTYG4VABSw — Nifty Gateway (@niftygateway) February 25, 2021

Ролик проверили на оригинальность с помощью блокчейн-технологии NFT, которая служит цифровой подписью для подтверждения авторства. Она позволяет публично аутентифицировать уникальность цифровых обьектов.