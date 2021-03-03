Рисунок, изображающий дерзкий побег заключенного, появился на стене старой британской тюрьмы Ридинг. Это вызвало слухи о том, что его нарисовал неуловимый уличный художник Бэнкси.

Стиль изображения соответствует произведениям самой загадочной звезды уличного искусства. Но пока нет подтверждения, что за ним стоит именно Бэнкси.

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На рисунке изображен человек в форме заключенного (вероятно, Оскар Уайльд), спускающийся по тросу из простыни, которая превращается в исписанные текстом листы и заканчивается на пишущей машинке. Некоторые из свидетелей уверены: работа посвящена ситуации и свободе слова, которые происходят в мире социальных сетей.

В тюрьме в Рединге (Reading, что можно перевести как "чтение") ирландский поэт Оскар Уайльд, отбывал наказание между 1895 и 1897 годами. Во время заключения он написал стихотворение "Баллада Редингской тюрьмы", в котором отражалась жестокость викторианской пенитенциарной системы. Он был осужден за "грубое непристойное поведение" после того, как раскрылся его роман с лордом Альфредом Дугласом.



Оскар Уайльд / Фото википедия

Стоит отметить, что тюрьма не используется для содержания заключенных с момента закрытия в ноябре 2013 года.