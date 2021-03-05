Компания Injective Protocol приобрела картину известного уличного художника Бэнкси почти за сотню тысяч долларов. Сразу после покупки ее сожгли для создания виртуального актива – невзаимозаменяемого токена NFT.

Трафарет под названием Morons (White) выкупили в нью-йоркской галерее Taglialatella за 95 тысяч долларов (2,6 миллиона гривен). Художник не участвовал в этой сделке, хотя знал о том, что картину планируют сжечь для создания токена.

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Про картину Трафарет Morons (White) Бэнкси создал в 2007 году и выпустил тиражом 500 экземпляров. На черно-белом рисунке изображен аукцион, одним из лотов которого является картина с саркастической надписью: "Я не могу поверить, что вы, придурки, на самом деле покупаете это дерьмо". Этой работой Бэнкси высмеивал коллекционеров, которые тратят на произведения искусства огромные суммы.

Сожжение картины провели 3 марта, а сам процесс транслировали в твитере. После этого был создан токен NFT, который в ближайшее время также продадут на аукционе. Это событие считается первым в истории случаем преобразования физического произведения искусства в уникальный цифровой актив.

Мы специально выбрали картину Бэнкси, ведь когда-то он уничтожил собственную картину на аукционе,

– рассказал Мирза Уддин, руководитель Injective Protocol.

Картину Бэнкси сожгли в прямом эфире