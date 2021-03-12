NFT – це цифрові твори мистецтва, які були підписані з використанням блокчейна, щоб зробити їх унікальними. Зазвичай такі роботи купуються і продаються з використанням криптовалюти.

Beeple – 39-річний художник-самоучка, на ім'я Майк Вінкельман. Він продав свою роботу "Everydays: The First 5000 Days" на аукціоні Christie's за 69,3 мільйона доларів у форматі NFT.

Це може вас зацікавити Фарбоване каміння замість міді: компанії підсунули підроблений метал на 36 мільйонів доларів

Робота являє собою колаж зображень художника з політичних карикатур і сцен, схожих на відеоігри, які він публікував в мережі щодня з 2007 року – 5000 днів. Аукціон проходив протягом двох тижнів і завершився у четвер, 11 березня. Торги стартували зі 100 доларів і їх навіть довелося продовжити на дві хвилини через те, що вони активізувалися в останній момент.

Новий власник картини зможе збільшити масштаб, щоб побачити 5000 окремих творів мистецтва, з яких складається колаж – це і ранні портрети дядька Біпла, і постапокаліптичні фантазії кіборгів і годуючий Майкл Джексон.



Цифрову роботу художника Beeple у форматі NFT продали на аукціоні Christie's за $ 69 млн / Фото сайт аукціону Christie's

Варто зазначити, що ця сума більша ніж було запропоновано за роботи Фріди Кало, Сальвадора Далі або Поля Гогена. Також завдяки цій роботі Біпл є третім найдорожчим з нині живих художників.