Женевська компанія отримала фарбоване каміння замість міді від турецьких торговців металом. Кількох організаторів афери зловили, тож тепер їм загрожують серйозні терміни.

Женевська компанія Mercuria Energy Group заявила, що зазнала величезних втрат через те, що їй підкинули замість дорогого вантажу міді звичайні камені. Точніше, фарбований шифер.

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Історія сталася ще минулого року, проте набрала розголосу тільки зараз.

Компанія Mercuria Energy Group повідомила, що влітку 2020 року замовила у турецького постачальника мідь – заготовки для виплавки, які дійсно не схожі на метал і виглядають як фарбований шифер. Тоді ж у порт Ляньюньган, Китай, прибули судна з міддю зі Стамбулу. Саме тоді на покупців очікував неприємний сюрприз – було виявлено, що контейнери, заповнені фарбованим камінням.



Заготовки для виплавки / Фото ілюстративне

Управлінню по боротьбі з фінансовими злочинами Стамбула, яке займалось розслідуванням злочину, вдалося з'ясувати, як шахраї провернули операцію. Адже контейнери були опломбовані захистом від шахрайства та були цілі, коли вантаж відправлявся до Китаю.

Варто зазначити, що в контейнерах початково дійсно була мідь і її навіть перевірила комісія компанії Mercuria. Після перевірки шахраї просто підробили пломби і зробили це дуже незграбно, але китайська сторона взагалі не помітила різниці. Замість заготовок був завантажений схожий на них шифер, фарбований рудою фарбою. Злочинці досить непогано постаралися, адже не так легко вкрасти близько 6700 тонн мідного блістера, неочищеної форми металу, які були завантажені у 300 контейнерів. Крім того, лише один із 7 страхувальних контрактів на вантаж був справжнім, решта виявилися підробними турецькою компанією для страхування.

13 підозрюваних у шахрайстві були затримані у березні 2021 року в ході серії поліцейських рейдів. Цього тижня очікуються слухання у справі.

Підозрювані, які вважаються причетними до різних частин цієї організованої злочинності проти Mercuria, вже затримані,

– сказано в заяві компанії Mercuria