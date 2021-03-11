Женевская компания получила крашеные камни вместо меди от турецких торговцев металлом. Нескольких организаторов аферы поймали, поэтому теперь им грозят серьезные сроки.

Женевская компания Mercuria Energy Group заявила, что понесла огромные убытки из-за того, что ей подбросили вместо дорогого груза меди обычные камни. Точнее, крашеный шифер.

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История произошла еще в прошлом году, однако получила огласку только сейчас.

Компания Mercuria Energy Group сообщила, что летом 2020 года заказала у турецкого поставщика медь – заготовки для выплавки, которые действительно не похожи на металл и выглядят как крашеный шифер. Тогда же в порт Ляньюньган, Китай, прибыли суда с медью из Стамбула. Именно тогда покупателей ожидал неприятный сюрприз – было обнаружено, что контейнеры, заполнены крашеными камнями.



Заготовки для выплавки / Фото иллюстративное

Управлению по борьбе с финансовыми преступлениями Стамбула, что занималось расследованием преступления, удалось выяснить, как мошенники провернули операцию. Ведь контейнеры были опломбированы защитой от мошенничества и были целы, когда груз отправлялся в Китай.

Стоит отметить, что в контейнерах изначально действительно была медь и ее даже проверила комиссия компании Mercuria. После проверки мошенники просто подделали пломбы и сделали это очень неуклюже, но китайская сторона вообще не заметила разницы. Вместо заготовок был загружен похожий на них шифер, крашенный рыжей краской. Преступники достаточно неплохо постарались, ведь не так легко украсть около 6700 тонн медного блистера, неочищенной формы металла, которые были загружены в 300 контейнеров. Кроме того, только один из 7 страховочных контрактов на груз был подлинным, остальные оказались поддельными турецкой компанией для страхования.

13 подозреваемых в мошенничестве были задержаны в марте 2021 года в ходе серии полицейских рейдов. На этой неделе ожидаются слушания по делу.

Подозреваемые, которые считаются причастными к различным частям этой организованной преступности против Mercuria, уже задержаны,

– сказано в заявлении компании Mercuria