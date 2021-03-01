Женщина по фамилии Лю, которая живет в китайской провинции Аньхой наткнулась на мошенников. Недавно она сделала заказ на официальном сайте Apple и приобрела новый iPhone 12 Pro Max. Она с нетерпением ждала, пока его доставят, но после получения посылки разочаровалась в интернет-покупках.

Вместо смартфона за 1563 доллара (43 тысячи гривен) женщина получила яблочный йогурт. Она не встречалась с курьером лично – он оставил коробку в отведенном для посылок месте в ее доме.

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Госпожа Лю написала заявление в полицию, а также обратилась за обьяснениями в почтовую службу и компанию Apple. Они предполагают, что коробку с телефоном могли заменить на йогурт в процессе доставки. Кроме того, женщина могла сделать заказ на сайте мошенников, который выдавал себя за официальный интернет-магазин Apple. Правоохранители уверяют, что проведут расследование и выяснят, что же произошло на самом деле.

Если сотрудники Apple ошибочно прислали неправильный товар, госпожа Лю может потребовать от компании новый телефон. Если же iPhone подменили во время доставки, ответственного за это накажут,

– отметил юридический эксперт Чжан Бо.

Также он подчеркнул, что каждый, кто делает покупки в интернете, должен тщательно проверить надежность сайта, на котором он делает заказ.

Эта история получила широкую огласку в китайских социальных сетях. Пользователи сочувствуют женщине и делятся другими историями мошенничества в интернете, с которыми они сталкивались. Например, один из комментаторов рассказал, что недавно заказал эксклюзивную пару кроссовок на официальном сайте Nike, и получил пустую коробку из-под обуви.