Жінка на прізвище Лю, яка мешкає у китайській провінції Аньхой натрапила на шахраїв. Нещодавно вона зробила замовлення на офіційному сайті Apple та придбала новий iPhone 12 Pro Max. Вона з нетерпінням чекала, поки його доставлять, але після отримання посилки розчарувалась в інтернет-покупках.

Замість смартфону за 1563 долари (43 тисячі гривень) жінка отримала яблучний йогурт. Вона не зустрічалася з кур'єром особисто – він залишив пакунок у відведеному для посилок місці в її будинку.

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Пані Лю написала заяву в поліцію, а також звернулася за поясненнями до поштової служби і компанії Apple. Вони припускають, що коробку з телефоном могли замінити на йогурт у процесі доставки. Крім того, жінка могла зробити замовлення на шахрайському сайті, який видавав себе за офіційний інтернет-магазин Apple. Правоохоронці запевняють, що проведуть розслідування і з'ясують, що ж сталося насправді.

Якщо співробітники Apple помилково надіслали неправильний товар, пані Лю може вимагати від компанії новий телефон. Якщо ж iPhone підмінили під час доставки, відповідальну особу покарають,

– зазначив юридичний експерт Чжан Бо.

Також він наголосив на тому, що кожен, хто робить покупки в інтернеті, повинен ретельно перевірити надійність сайту, на якому він робить замовлення.

Ця історія набула широкого розголосу в китайських соціальних мережах. Користувачі співчувають жінці та діляться іншими історіями шахрайства в інтернеті, з якими вони стикалися. Наприклад, один із коментаторів розповів, що нещодавно замовив ексклюзивну пару кросівок на офіційному сайті Nike, а натомість отримав порожню коробку з-під взуття.