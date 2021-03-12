NFT – это цифровые произведения искусства, которые были подписаны с использованием блокчейна, чтобы сделать их уникальными. Обычно такие работы покупаются и продаются с использованием криптовалюты.

Beeple – 39-летний художник-самоучка, по имени Майк Винкельман. Он продал свою работу "Everydays: The First 5000 Days" на аукционе christie's за 69,3 миллиона долларов в формате NFT.

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Работа представляет собой коллаж изображений художника из политических карикатур и сцен, похожих на видеоигры, которые он публиковал в сети ежедневно с 2007 года – 5000 дней. Аукцион проходил в течение двух недель и завершился в четверг, 11 марта. Торги стартовали со 100 долларов и их даже пришлось продлить на две минуты из-за того, что они активизировались в последний момент.

Новый владелец картины сможет увеличить масштаб, чтобы увидеть 5000 отдельных произведений искусства, из которых состоит коллаж – это и ранние портреты дяди Бипла, и постапокалиптические фантазии киборгов и кормящий Майкл Джексон.



Цифровую работу художника Beeple в формате NFT продали на аукционе Christie's за 69 миллионов долларов / Фото сайт аукциона Christie'S

Стоит отметить, что эта сумма больше чем было предложено за работы Фриды Кало, Сальвадора Дали или Поля Гогена. Также благодаря этой работе Бипл является третьим самым дорогим из ныне живущих художников.