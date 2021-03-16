Італійський модний будинок Gucci випустив свої перші цифрові кросівки. І це вже нікого не дивує, адже формат NFT набирає обертів.

Доступний через додатки цифровий простір служить домом для ігор, мистецтва, історій тощо, а тепер вже доступний магазин з віртуальною примірочною для взуття. Бренд Gucci у співпраці з білоруською IT-компанією Wanna запустили продажі віртуальних кросівок.

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Платформа Wanna спеціалізується на створенні додатків з використанням доповненої реальності для діджитал-примірки взуття та годинників. За словами співзасновника і директора стартапу Wanna, в найближчому майбутньому більшу частину доходів брендам будуть приносити саме цифрові товари.

Через п'ять або, може бути, десять років досить велику частину доходів модним брендам будуть приносити цифрові товари. Наша мета як компанії полягає в тому, щоб фактично замінити фотографії продуктів чимось більш привабливим і наближеним до шопінгу в офлайні,

– розповів співзасновник і директор Wanna Сергій Архангельський.

Віртуальне взуття яскраво-зеленого кольору з рожевими й блакитними деталями розробив креативний директор бренду Gucci – Алессандро Мікеле.

Купити взуття можна в додатку Gucci за 11,99 долара або в додатку Wanna – за 8,99 долара. Алгоритми програм визначать місце розташування ніг у кадрі та "намалюють" на них цифрові кросівки.

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