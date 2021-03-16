Итальянский модный дом Gucci выпустил свои первые цифровые кроссовки. И это уже никого не удивляет, ведь формат NFT набирает обороты.

Доступное через приложения цифровое пространство служит домом для игр, искусства, историй и т. д., о теперь уже доступен магазин с виртуальной примерочной для обуви. Бренд Gucci в сотрудничестве с белорусской IT-компанией Wanna запустили продажи виртуальных кроссовок.

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Платформа Wanna специализируется на создании приложений с использованием дополненной реальности для диджитал-примерки обуви и часов. По словам соучредителя и директора стартапа Wanna, в ближайшем будущем большую часть доходов брендам будут приносить именно цифровые товары.

Через пять или, может быть, десять лет довольно большую часть доходов модным брендам будут приносить цифровые товары. Наша цель как компании заключается в том, чтобы фактически заменить фотографии продуктов чем-то более привлекательным и приближенным к шопингу в оффлайне,

– рассказал соучредитель и директор Wanna Сергей Архангельский.

Виртуальную обувь ярко-зеленого цвета с розовыми и голубыми деталями разработал креативный директор бренда Gucci – Алессандро Микеле.

Купить обувь можно в приложении Gucci за 11,99 доллара или в приложении Wanna – за 8,99 доллара. Алгоритмы программ определят местоположение ног в кадре и "нарисуют" на них цифровые кроссовки.

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