В продажу поступили первые дизайнерские кроссовки для собак
Порадуйте своего мехового любимца новыми удовольствиями. Бренд RIFRUF представил первые дизайнерские кроссовки для собак, которые одобрены ветеринарами.
Источник:Rifrufqueens
RIFRUF – это новый бренд кроссовок для собак. Компания представила дизайнерскую модель кроссовок для четвероногих стремясь помочь собакам во всем мире выглядеть лучше и жить в полной мере на каждом этапе пути. Модель получила название Caesar 1.
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Обувь, которая одобрена ветеринарами, сделана из тех же материалов, что и "человеческие" версии кроссовок – подошва на пене EVA, а верх выполнен из тканевой сетки для вентиляции лап. Кроссовки имеют современный вид и универсальную функциональность.
Пора лучшему другу человека получить ту обувь, которую он заслуживает. Наши туфли для собак черпают вдохновение из современной культуры и обеспечивают функциональность, необходимую для решения всех повседневных проблем,
– говорится на сайте бренда.
Caesar 1 представлены в трех цветах – черном, розовом и бежевом.
В продажу поступили первые дизайнерские кроссовки для собак / Фото Rifrufqueens
Первые дизайнерские кроссовки для собак, которые одобрены ветеринарами / Фото Rifrufqueens
Бренд RIFRUF представил первые дизайнерские кроссовки для собак / Фото Rifrufqueens
Порадуйте своего мехового любимца новой обувью / Фото Rifrufqueens
Caesar 1 разработаны и протестированы с учетом требований безопасности. Обувь поставляется в наборах по четыре штуки. Кроссовки доступны на сайте по цене 65 долларов США за пару.
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