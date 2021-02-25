Порадуйте своего мехового любимца новыми удовольствиями. Бренд RIFRUF представил первые дизайнерские кроссовки для собак, которые одобрены ветеринарами.

RIFRUF – это новый бренд кроссовок для собак. Компания представила дизайнерскую модель кроссовок для четвероногих стремясь помочь собакам во всем мире выглядеть лучше и жить в полной мере на каждом этапе пути. Модель получила название Caesar 1.

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Обувь, которая одобрена ветеринарами, сделана из тех же материалов, что и "человеческие" версии кроссовок – подошва на пене EVA, а верх выполнен из тканевой сетки для вентиляции лап. Кроссовки имеют современный вид и универсальную функциональность.

Пора лучшему другу человека получить ту обувь, которую он заслуживает. Наши туфли для собак черпают вдохновение из современной культуры и обеспечивают функциональность, необходимую для решения всех повседневных проблем,

– говорится на сайте бренда.

Caesar 1 представлены в трех цветах – черном, розовом и бежевом.



В продажу поступили первые дизайнерские кроссовки для собак / Фото Rifrufqueens

Первые дизайнерские кроссовки для собак, которые одобрены ветеринарами / Фото Rifrufqueens



Бренд RIFRUF представил первые дизайнерские кроссовки для собак / Фото Rifrufqueens

Порадуйте своего мехового любимца новой обувью / Фото Rifrufqueens

Caesar 1 разработаны и протестированы с учетом требований безопасности. Обувь поставляется в наборах по четыре штуки. Кроссовки доступны на сайте по цене 65 долларов США за пару.