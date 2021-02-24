Маленького котика Пикселя, которому два года, назвали демоном после того, как его владелица опубликовала фотографии в сети.

Элисон Калхаген из Грин Бэй, штат Висконсин, США, разместила в сети фотографии своего кота Пикселя, намереваясь продемонстрировать его "красоту и изящество". Хозяйка его обожает, но пользователи сетей постоянно пишут ей, что выглядит Пиксель жутко.

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Широкие глаза кота породы корниш-рекс с торчащими клыками вызывают тревогу у людей, которые засыпают Элисон сообщениями. В них они сообщают, что боятся ее кошки, которую сравнивают с "демоном сонного паралича" и называют "самым жутким котом на свете".



Кот породы корниш-рекс Пиксель / Фото The Sun

Широкие глаза кота породы корниш-рекс вызывают тревогу у людей / Фото The Sun



Пользователи сетей пишут, что Пиксель выглядит жутко / Фото The Sun

Одно из таких сообщений было от самопровозглашенного экзорциста, который написал Элисон, что демон использует ее питомца как "марионетку", и приказал ей держать Пикселя в клетке и "опять и снова" молиться перед ним, чтобы вывести демона.

Я экзорцист, за вашим котом облако, это демон, который использует вашего кота как марионетку, он не знает, как использовать тело вашего кота, поэтому он тренируется, используя свое лицо,

– писали Элисон о коте в личные сообщения.

Американка, проигнорировала совет экзорциста, но признает, что Пиксель порой тоже ее пугал и что она долго думала перед загрузкой некоторых фотографий кота, считая его выражение лица "слишком диким для всеобщего обозрения".

Несмотря на демонический вид Пикселя, Элисон утверждает, что на самом деле он "очень любящий кот" и у него более 12 000 подписчиков в социальных сетях.