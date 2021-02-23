Щенок хаски покрасил язык в синий цвет, разжевав коробку с краской для волос хозяйки
Дерзкий щенок хаски ошеломил свою хозяйку после того, как превратился в смурфа за ночь. Песик пожевал коробку синей краски для волос, пока его владелица спала.
Источник:Daily Mail
Анастасия Блэк из Плимута, Великобритания, легла спать с бело-коричневой собакой, но, проснувшись, обнаружила, что ее щенок посинел. Анастасия оставила коробку с краской в ванной, и вместо того, чтобы крепко спать, собака Юна решила дотянуться до коробки на полки.
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На кадрах, снятых после инцидента, виден бело-коричневый мех хаски, покрытый ярко-синей краской. Когда Юна высовывает свой длинный язык, чтобы зевнуть, можно увидеть, что он полностью покрыт синим красителем.
Почему ты это сделала?,
– спрашивает у Юны Анастасия.
Веселый момент, когда владелица собаки обнаруживает, что у ее щенка хаски синий язык: видео
Как только я ее увидела, у меня случился сердечный приступ, и я очень волновалась за ее здоровье,
– комментирует Анастасия.
Владелица собаки обнаруживает, что у ее щенка хаски синий язык / Фото Daily Mail
Я позвонила ветеринарам, к счастью, краситель был на растительной основе и не содержал никаких сумасшедших химикатов. У нее не было достаточно времени, чтобы вызвать любые проблемы.
Песик пожевал коробку синей краски для волос, пока его владелица спала / Фото Daily Mail
Я искупала ее, она все еще синяя, но со временем все пройдет естественным путем. Она по-прежнему счастливый, здоровый и озорной щенок.
Бело-коричневый мех хаски, покрытый ярко-синей краской / Фото Daily Mail
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