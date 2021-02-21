Бельгийский фотограф дикой природы поделился уникальной фотографией желтого пингвина, которого не видели ранее, это заставило любителей природы вскрикнуть от радости.

Ив Адамс – бельгийский фотоэкскурсовод, гид и фотограф дикой природы, который с раннего детства искал редких птиц и красивые пейзажи для своих фотографий. В декабре 2019 года он отправился в двухмесячную фотоэкспедицию в Южную Атлантику. Группе пришлось сделать остановку на острове в Южной Джорджии, чтобы сфотографировать колонию королевских пингвинов, в которую входило более 120 тысяч особей.

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Именно на этом острове и был замечен редкий желто-белый пингвин, которого удалось сфотографировать – и он считается первым в истории.

На захватывающих кадрах Адамса видно, как желтое существо машет животом в воде и ковыляет рядом со своими обычными собратьями.

На этом пляже было 120 000 птиц, и это была единственная желтая птица. Все они выглядели нормально, кроме этого. Это действительно было что-то другое. Это был невероятно уникальный опыт,

– делится впечатлениями фотограф.



Желтый пингвин, которого вы раньше не видели / Фото Metro

Как объясняет фотограф, уникальный цвет пингвина обусловлен лейцизмом – мутация, вызывающая частичную потерю пигментации наружного покрова у животных. Лейцизм проявляется в белом, бледном или пятнистом окрасе шерсти, перьев, чешуи или эпидермиса.

Его клетки больше не производят меланин, поэтому его черные перья приобретают желто-кремовый цвет,

– объясняет Ив.



Фотограф дикой природы сделал невероятный снимок желтого пингвина / Фото Metro

Я никогда раньше не видел и не слышал о желтом пингвине,

– сказал Адамс



Бельгийский фотограф дикой природы поделился уникальной фотографией желтого пингвина / Фото Metro

Мы все сошли с ума, когда поняли. Мы сбросили все средства безопасности и схватили камеры. Нам так повезло, что птица приземлилась прямо там, где мы были. Наш обзор не загораживало море массивных животных. Обычно по этому пляжу практически невозможно передвигаться из-за них всех,

– рассказывает Ив Адамс.



Фотоэкспедиция в Южной Атлантике / Фото Metro

Стоит добавить, что согласно исследованию лейцизма среди пингвинов, в зависимости от особи вероятность развития лейцизма составляет от 1 на 20 000 до 146 000.