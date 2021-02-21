Как бы выглядели животные, если бы их глаза располагались не по бокам головы, а находились бы, как у людей, в передней части лица? Хотя этот вопрос не является важным и животрепещущим, но наверняка хотя бы раз возникал в голове.

Пользователь сайта Reddit не стал долго раздумывать и в фотошопе изобразил, как могли бы выглядели некоторые животные. Так в сети появилась картинка с изображением голубя с немного своеобразной внешностью, а точнее с расположенными спереди глазами. Читайте также Культовую гифку-мем Nyan Cat продали на аукционе крипто-искусства за сотни тысяч: точная стоимость Получилось весьма забавно. Впоследствии другие пользователи сети тоже начали применять свои навыки Photoshop – они начали делать и публиковать аналогичные фото других животных. Результат получился не только смешным, но и неожиданным. В то время как некоторые животные выглядят вполне симпатично с фронтальными глазами, другие похожи на персонажей мультфильмов. # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6 # 7 # 8 # 9