Как выглядели бы животные, если бы глаза у них были спереди: забавные фото
Как бы выглядели животные, если бы их глаза располагались не по бокам головы, а находились бы, как у людей, в передней части лица? Хотя этот вопрос не является важным и животрепещущим, но наверняка хотя бы раз возникал в голове.
Источник:24 канал
Пользователь сайта Reddit не стал долго раздумывать и в фотошопе изобразил, как могли бы выглядели некоторые животные. Так в сети появилась картинка с изображением голубя с немного своеобразной внешностью, а точнее с расположенными спереди глазами.
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Получилось весьма забавно.
Впоследствии другие пользователи сети тоже начали применять свои навыки Photoshop – они начали делать и публиковать аналогичные фото других животных. Результат получился не только смешным, но и неожиданным. В то время как некоторые животные выглядят вполне симпатично с фронтальными глазами, другие похожи на персонажей мультфильмов.
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