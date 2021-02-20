Создатель мема Крис Торрес выставил ремастер гифки с нян-кетом на аукцион на криптоарт-платформе Foundation. Специально для продажи автор сделал версию в высоком качестве. Анимацию уже купили за 611 853 долларов.

Nyan Cat – это название анимации, загруженной в сеть 2 апреля 2011 года, которая стала вирусной интернет-сенсацией – ролик с гифкой набрал на ютубе более 185 миллионов просмотров. На дизайн Nyan Cat автора мема Криса Торреса вдохновил его кот Марти, который пересек Радужный мост, но жив духом.

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В апреле 2021 года персонажу Nyan Cat исполнится 10 лет. Так что в честь его десятилетия создатель гифки выставил ее на продажу на криптографической платформе Foundation.

Торги на аукционе начались со ставки в три эфира (примерно шесть тысяч долларов) и выросли в 100 раз – до 300 эфиров. Точная стоимость анимации – 611 853 долларов.

Foundation – это криптоарт-платформа, которая создана для совершения сделок по продаже цифровых предметов искусства. Покупатели получают право распоряжаться купленным произведением, но в определенных рамках – все интеллектуальные и авторские права остаются за создателями.

По словам Торреса, у изображения будет только один владелец, а другие картинки и анимации с Nyan Cat уже не будут продаваться.

Я думаю, хорошо знать, что у тебя есть единственное существующее произведение. По моим ощущениям, владеть Nyan Cat – это нечто особенное,

– рассказал Торрес изданию The Verge.

"This has been a life-changing experience." — @PRguitarman, creator of @NyanCat



Nyan Cat has found a new owner for 300 $ETH (~$590,000 USD).



Welcome to the new creative economy. https://t.co/gf8JHi1OEW — Foundation (@withFND) February 19, 2021

Автор убрал из оригинальной анимации лишнюю звезду, которая его "всегда очень раздражала". По мнению Торреса, ремастеринговая версия "на этот раз получилась очень хорошо". Улучшенную гифку Торрес назвал криптоискусством.