Творець мема Кріс Торрес виставив ремастер гіфки з нян-Кетом на аукціон на криптоарт-платформі Foundation. Спеціально для продажу автор зробив версію у високій якості. Анімацію вже купили за 611 853 доларів.

Nyan Cat – це назва анімації, завантаженої в мережу 2 квітня 2011 року, яка стала вірусною інтернет-сенсацією – ролик з гіфкою набрав на ютубі понад 185 мільйонів переглядів. На дизайн Nyan Cat автора мему Кріса Торреса надихнув його кіт Марті, який перетнув Райдужний міст, але живий духом.

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У квітні 2021 року персонажу Nyan Cat виповниться 10 років. Тож на честь його десятиліття творець гіфки виставив її на продаж на криптографічній платформі Foundation.

Торги на аукціоні почалися зі ставки в три ефіри (приблизно шість тисяч доларів) і виросли в 100 разів – до 300 ефірів. Точна вартість анімації – 611 853 доларів.

Foundation – це криптоарт-платформа, яка створена для здійснення угод з продажу цифрових предметів мистецтва. Покупці отримують право розпоряджатися купленим твором, але в певних рамках – всі інтелектуальні та авторські права залишаються за творцями.

За словами Торреса, у зображення буде тільки один власник, а інші картинки та анімації з Nyan Cat вже не будуть продаватися.

Я думаю, добре знати, що у тебе є єдиний існуючий твір. За моїми відчуттями, володіти Nyan Cat – це щось особливе,

– розповів Торрес виданню The Verge.

"This has been a life-changing experience." — @PRguitarman, creator of @NyanCat



Nyan Cat has found a new owner for 300 $ETH (~$590,000 USD).



Welcome to the new creative economy. https://t.co/gf8JHi1OEW — Foundation (@withFND) February 19, 2021

Автор прибрав з оригінальної анімації зайву зірку, яка його "завжди дуже дратувала". На думку Торреса, ремастерингова версія "на цей раз вийшла дуже добре". Поліпшену гіфку Торрес назвав криптомистецтвом.