Авто известного баскетболиста Майкла Джордана выставили на аукцион со стартовой ценой 24 тысячи долларов.

Mercedes-Benz S600 Lorinser 1996 года, ранее принадлежавший легенде NBA Майклу Джордану, появился в продаже на аукционе Bring a Trailer. Авто было приобретено новой суперзвездой баскетбола 23 декабря 1995 года и до 2003 года принадлежало Джордану и его тогдашней жене в Иллинойсе, США.

Ранее Кроссовки с автографом Майкла Джордана выставили на продажу по баснословной цене: фото

Это автомобиль засветился в документальном сериале "Последний танец" и является значительным предметом памятных вещей баскетболиста, поскольку он проехал на нем более 250 тысяч километров.

Внешне Mercedes сохранился отлично: видео

Внутри – заводская телефонная система, которая произносит "Jordan" при включении, а также роскошная деревянная отделка салона. Двухцветная кожаная обивка, передние сиденья с подогревом и электроприводом, автоматический климат управления и люк.

Заводская телефонная система авто произносит "Jordan" при включении / Фото Bring A Trailer



Деревянная отделка салона / фото Bring A Trailer



Двухцветная кожаная обивка / фото Bring A Trailer

Автомобиль выставили на продажу со стартовой ценой 23 486 долларов США, тогда как кроссовки самого Джордана в идеальном состоянии 1986 года стоят один миллион долларов США. Это уже не первый раз, когда Mercedes-Benz S600 продают на аукционе – в прошлом году его купил за 202 тысячи долларов автомобильный клуб Беверли-Хиллз.

На аукцион были поданы заявки от заинтересованных сторон со всего мира, которые желали владеть частью истории... К сожалению, участник, предложивший самую высокую цену, не смог обеспечить финансирование, соответствующее окончательной ставке. По этой причине мы решили разместить авто на главном аукционе Bring a Trailer,

– заявил предыдущий владелец авто.