Оригинальные неношеные кроссовки Air Jordan 1 с автографом известного баскетболиста Майкла Джордана выставлены на продажу за миллион долларов

Пара кроссовок Nike Air Jordan 1, подписанная легендой Chicago Bulls Майклом Джорданом, была размещена на продажу на площадке eBay по цене в 1 миллион долларов. Оригинальные новые Air Jordan 1 представлены в культовых цветах "Чикаго".

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Вместе с парой обуви продавец добавляет сертификат подлинности, что модель действительно сделана в 1985 году и подписана самим баскетболистом.

В описании товара продавец утверждает, что размер 13,5 впервые был изготовлен в 1985 году специально для Майкла Джордана, ведь раньше этот размер не был доступен в розничной продаже.

Пожалуйста, не упустите эту единственную в жизни возможность владеть одним из лучших образцов 1 пары обуви игрока Air Jordan 1, которые принадлежали Майклу Джордану,

– говорится в объявлении.

Кроссовки с автографом Майкла Джордана выставили на продажу по баснословной цене / Фото ebay



Кроссовки с автографом Майкла Джордана выставили на продажу по баснословной цене / Фото ebay



Кроссовки с автографом Майкла Джордана выставили на продажу по баснословной цене / Фото ebay



Кроссовки с автографом Майкла Джордана выставили на продажу по баснословной цене / Фото ebay