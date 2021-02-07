Кроссовки с автографом Майкла Джордана выставили на продажу по баснословной цене: фото
Оригинальные неношеные кроссовки Air Jordan 1 с автографом известного баскетболиста Майкла Джордана выставлены на продажу за миллион долларов
Источник:Highsnobiety
Пара кроссовок Nike Air Jordan 1, подписанная легендой Chicago Bulls Майклом Джорданом, была размещена на продажу на площадке eBay по цене в 1 миллион долларов. Оригинальные новые Air Jordan 1 представлены в культовых цветах "Чикаго".
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Вместе с парой обуви продавец добавляет сертификат подлинности, что модель действительно сделана в 1985 году и подписана самим баскетболистом.
В описании товара продавец утверждает, что размер 13,5 впервые был изготовлен в 1985 году специально для Майкла Джордана, ведь раньше этот размер не был доступен в розничной продаже.
Пожалуйста, не упустите эту единственную в жизни возможность владеть одним из лучших образцов 1 пары обуви игрока Air Jordan 1, которые принадлежали Майклу Джордану,
– говорится в объявлении.
Кроссовки с автографом Майкла Джордана выставили на продажу по баснословной цене / Фото ebay
Кроссовки с автографом Майкла Джордана выставили на продажу по баснословной цене / Фото ebay
Кроссовки с автографом Майкла Джордана выставили на продажу по баснословной цене / Фото ebay
Кроссовки с автографом Майкла Джордана выставили на продажу по баснословной цене / Фото ebay
Кто такой Майкл Джордан?Американский баскетболист, бывший игрок НБА. Лучший баскетболист в истории. Играл на позиции атакующего защитника. Многократный победитель чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации в составе команды "Чикаго Буллз", двукратный олимпийский чемпион, известный как "Его воздушность".
Джордан сыграл важную роль в популяризации баскетбола и НБА во всем мире в 1980-х и 1990-х годах.
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