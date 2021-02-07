Оригінальні неношені кросівки Air Jordan 1 з автографом відомого баскетболіста Майкла Джордана виставлені на продаж за мільйон доларів

Пара кросівок Nike Air Jordan 1, що підписана легендою Chicago Bulls Майклом Джорданом, була розміщена на продаж на майданчику eBay з ціною в 1 мільйон доларів. Оригінальні нові Air Jordan 1 представлені в культових кольорах "Чикаго".

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Разом з парою взуття продавець додає сертифікат справжності, що модель дійсно зроблена в 1985 році та підписана самим баскетболістом.

В описі товару продавець стверджує, що розмір 13,5 вперше був виготовлений в 1985 році спеціально для Майкла Джордана, адже раніше цей розмір не був доступний в роздрібному продажі.

Будь ласка, не пропустіть цю єдину в житті можливість володіти одним з кращих зразків 1 пари взуття гравця Air Jordan 1, які належали Майклу Джордану,

– говориться в оголошенні.



Кросівки з автографом Майкла Джордана виставили на продаж за нечувану вартість / Фото ebay



Кросівки з автографом Майкла Джордана виставили на продаж за нечувану вартість / Фото ebay



Кросівки з автографом Майкла Джордана виставили на продаж за нечувану вартість / Фото ebay



Кросівки з автографом Майкла Джордана виставили на продаж за нечувану вартість / Фото ebay