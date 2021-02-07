Кросівки з автографом Майкла Джордана виставили на продаж за нечувану вартість: фото
Оригінальні неношені кросівки Air Jordan 1 з автографом відомого баскетболіста Майкла Джордана виставлені на продаж за мільйон доларів
Джерело:Highsnobiety
Пара кросівок Nike Air Jordan 1, що підписана легендою Chicago Bulls Майклом Джорданом, була розміщена на продаж на майданчику eBay з ціною в 1 мільйон доларів. Оригінальні нові Air Jordan 1 представлені в культових кольорах "Чикаго".
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Разом з парою взуття продавець додає сертифікат справжності, що модель дійсно зроблена в 1985 році та підписана самим баскетболістом.
В описі товару продавець стверджує, що розмір 13,5 вперше був виготовлений в 1985 році спеціально для Майкла Джордана, адже раніше цей розмір не був доступний в роздрібному продажі.
Будь ласка, не пропустіть цю єдину в житті можливість володіти одним з кращих зразків 1 пари взуття гравця Air Jordan 1, які належали Майклу Джордану,
– говориться в оголошенні.
Кросівки з автографом Майкла Джордана виставили на продаж за нечувану вартість / Фото ebay
Кросівки з автографом Майкла Джордана виставили на продаж за нечувану вартість / Фото ebay
Кросівки з автографом Майкла Джордана виставили на продаж за нечувану вартість / Фото ebay
Кросівки з автографом Майкла Джордана виставили на продаж за нечувану вартість / Фото ebay
Хто такий Майкл Джордан?Американський баскетболіст, колишній гравець НБА. Кращий баскетболіст в історії. Грав на позиції атакуючого захисника. Багаторазовий переможець чемпіонату Національної баскетбольної асоціації в складі команди "Чикаго Буллз", дворазовий олімпійський чемпіон, відомий також як "Його повітряність".
Джордан зіграв важливу роль у популяризації баскетболу та НБА у всьому світі в 1980-х і 1990-х роках.
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