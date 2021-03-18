На волне всеобщего увлечения цифровым искусством и NFT-токенами компания Pringles решила создать и продать собственный виртуальный продукт. В этом ей помог украинский художник.

Pringles выпустила лимитированную коллекцию виртуальных чипсов CryptoCrisp, которую создал украинский художник Вася Колотуша. NFT-файл можно приобрести на аукционе криптоискусства Rarible.

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В коллекцию входит 50 анимированных файлов в формате MP4 размером 1080х1080. В каждом из них изображена золотая банка чипсов Pringles CryptoCrisp, что вращается вокруг своей оси. Стоимость одного файла стартует от 2 долларов (55 гривен).

Я обьединился с Pringles, чтобы создать их первый виртуальный аромат NFT – CryptoCrisp. Это самое вкусное, что вы никогда не попробуете,

– описал свое творение художник.

Что такое NFT

NFT – это невзаимозаменяемый токен, новейшая технология, которая закрепляет за человеком право собственности на определенный цифровой товар. NFT-токен является уникальным по своим характеристикам.

В последнее время все чаще можно услышать о случаях создания виртуальных произведений искусства и их продаже на аукционах. Люди, которые их покупают, стремятся стать единственными владельцами того или иного виртуального продукта, несмотря на то, что он был, есть и останется в свободном доступе в интернете.

Самые интересные события, связанные с NFT, за последнее время: