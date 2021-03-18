Pringles продает виртуальные чипсы совместно с украинским художником
На волне всеобщего увлечения цифровым искусством и NFT-токенами компания Pringles решила создать и продать собственный виртуальный продукт. В этом ей помог украинский художник.
Источник:Hypebeast
Pringles выпустила лимитированную коллекцию виртуальных чипсов CryptoCrisp, которую создал украинский художник Вася Колотуша. NFT-файл можно приобрести на аукционе криптоискусства Rarible.
Читайте также Виртуальные кроссовки от Gucci за 12 долларов: обувь, которая никогда не сносится
В коллекцию входит 50 анимированных файлов в формате MP4 размером 1080х1080. В каждом из них изображена золотая банка чипсов Pringles CryptoCrisp, что вращается вокруг своей оси. Стоимость одного файла стартует от 2 долларов (55 гривен).
Я обьединился с Pringles, чтобы создать их первый виртуальный аромат NFT – CryptoCrisp. Это самое вкусное, что вы никогда не попробуете,
– описал свое творение художник.
Что такое NFT
NFT – это невзаимозаменяемый токен, новейшая технология, которая закрепляет за человеком право собственности на определенный цифровой товар. NFT-токен является уникальным по своим характеристикам.
В последнее время все чаще можно услышать о случаях создания виртуальных произведений искусства и их продаже на аукционах. Люди, которые их покупают, стремятся стать единственными владельцами того или иного виртуального продукта, несмотря на то, что он был, есть и останется в свободном доступе в интернете.
Самые интересные события, связанные с NFT, за последнее время:
- Илон Маск решил продать NFT-песню о NFT, но быстро передумал;
- Работу художника Beeple продали на аукционе за 69 миллионов долларов;
- Основатель Twitter Джек Дорси выставил на аукцион свой первый твит;
- Картину Бэнкси купили за 95 тысяч долларов и сожгли в прямом эфире для создания NFT-токена.
Поделиться новостью