На ютуб-каналі stryder HD опублікували черговий фейк-ролик. У відео автор за допомогою нейромереж замінив Хоакіна Фенікса на Віллема Дефо в ролі Джокера в однойменному фільмі 2019 року.
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Фанати Віллема Дефо проводили кампанію у мережі за те, щоб побачити американо-італійського актора в ролі Принца-клоуна злочину у фільмі про Бетмена. Адже його вираз обличчя, погляд, статура, голос і, звичайно ж, сміх ідеально підходять для цієї ролі. У його темних, пронизливих очах є щось зловісне, і водночас грайливе. Нарешті їм представився такий випадок, хоча це зовсім не те, чого прагнули прихильники Дефо.
Віллем Дефо в ролі Джокера!
Віллем Дефо замінив Хоакіна Фенікса у фільмі "Джокер": дивитись DeepFake-відео
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