На ютуб-канале stryder HD опубликовали очередной фейк-ролик. В видео автор с помощью нейросетей заменил Хоакина Феникса на Уиллема Дефо в роли Джокера в одноименном фильме 2019 года.

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Фанаты Уиллема Дефо проводили кампанию в сети за то, чтобы увидеть американо-итальянского актера в роли Принца-клоуна преступлений в фильме о Бэтмене. Ведь его выражение лица, взгляд, осанка, голос и, конечно же, смех идеально подходят для этой роли. В его темных, пронзительных глазах есть что-то зловещее, и в то же время игривое. Наконец им представился такой случай, хотя это совсем не то, к чему стремились поклонники Дефо.

Уиллем Дефо в роли Джокера!

Уиллем Дефо заменил Хоакина Феникса в фильме "Джокер": смотреть DeepFake-видео

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