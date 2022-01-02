Анджеліна Джолі замінила Алісію Вікандер у фільмі "Tomb Raider: Лара Крофт": Deepfake-відео

2 січня 2022 , 14:02
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Джерело:

Shamook

Новим Deepfake-відео поділився користувач ютуб Shamook. Цього разу діпфейк зробили на фільм "Tomb Raider: Лара Крофт".

В опублікованому відео Алісію Вікандер, яка зіграла роль Лари Крофт, замінила Анджеліна Джолі, яка зіграла роль відомої розкрадачки гробниць у фільмах "Лара Крофт: розкрадачка гробниць" і "Лара Крофт: розкрадачка гробниць 2 – Колиска життя".

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 "Tomb Raider: Лара Крофт": Deepfake-відео

 

 

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Автор: Тата Шаргородська