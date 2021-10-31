Зої Дешанель замінила Еванджелін Ліллі в ролі Оси у фільмі "Людина-мураха": DeepFake-відео

Режисер Джосс Відон планував ввести Осу в Кіновсесвіт Marvel ще в перших "Месниках". У 2012 році він хотів зробити її одним з центральних героїв та взяти на цю роль Зої Дешанель.

Відон навіть повністю переписав сценарій, прибравши з нього Чорну вдову – вся історія була присвячена Осі. Оса була найцікавішим персонажем, і при цьому дуже добре написаним. Проте "Месників" таки зняли за початковим сценарієм. А Відон зізнається, що занадто захопився історією Оси.

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Автор ютуб-каналу stryder HD змонтував нове DeepFake-відео. У ньому він замінив обличчя актриси Еванджелін Ліллі на обличчя Зої Дешанель в кінокоміксі "Людина-мураха" (Ant-Man). У фільмі Ліллі зіграла Хоуп ван Дайн, відому також як Оса.

Зої Дешанель в ролі Оса у фільмі Marvel "Людина-мураха" – це сьогоднішнє нове концептуальне відео з глибокою підробкою, насолоджуйтеся!,

– підписав автор чергове DeepFake-відео.

Як би виглядала Зої Дешанель в образі ван Дайн: дивіться у відео

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