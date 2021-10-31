Уидон даже полностью переписал сценарий, убрав из него Черную вдову – вся история была посвящена Осе. Оса была самым интересным персонажем, и при этом очень хорошо написанным. Однако "Мстителей" таки сняли по первоначальному сценарию. А Уидон признается, что слишком увлекся историей Осы.

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Автор ютуб-канала stryder HD смонтировал новое DeepFake-видео. В нем он заменил лицо актрисы Эванджелин Лилли на лицо Зои Дешанель в кинокомиксе "Человек-муравей" (Ant-Man). В фильме Лилли сыграла Хоуп ван Дайн, известную также как Оса.

Зои Дешанель в роли Оса в фильме Marvel "Человек-муравей" – это сегодняшнее новое концептуальное видео с глубокой подделкой, наслаждайтесь!,

– подписал автор очередное DeepFake-видео.

Как бы выглядела Зои Дешанель в образе ван Дайн: смотрите в видео

Другие роботы stryder HD:

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