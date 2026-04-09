Мирна церемонія прощання у мексиканському місті Веракрус перетворилася на справжній хаос, коли дві жінки раптом усвідомили, що кохали одного й того самого чоловіка... власне, небіжчика. Як виявилося, покійний вправно приховував подвійне життя, пише The Sun.

Що сталося на похороні у Мексиці?

Почнемо цю кінематографічну історію так: "І поки смерть не розставила все на свої місця…". Іноземні медіа розповідають, що конфлікт на похороні спалахнув миттєво. Одна з жінок стояла біля труни та ніжно прощалася з коханим, прошепотівши: "Любий, я буду за тобою сумувати". Ці слова почула інша жінка, в якої одразу виникли підозри. Вона підірвалася з місця з криком: "Ти хто така?!". З'ясувалося, що обидві мали романтичні стосунки з померлим. І тут емоції взяли гору.

Жінки просто-таки почали битися з криками. І все це відбувалося над небіжчиком. Крики та штовханина були такої сили, що кришка труни ледь не злетіла на підлогу. Хтось з гостей намагався розборонити розлючених коханок, а хтось просто сидів і все це знімав на телефон.

Достеменно невідомо, чи це було насправді, чи це знову всюдисущий штучний інтелект, але галасу у мережі цей ролик наробив.

Реакція мережі на бійку коханок на похороні

Це відео швидко стало вірусним у соцмережах, зібравши тисячі переглядів та купу жартівливих коментарів:

"Вони ледь не вбили його вдруге";

"Схоже, він просто не витримав їх обох і вирішив піти з життя";

"Та це штучний інтелект, такого просто не могло статися";

"Зрозуміло одне: до раю цей чоловік точно не потрапить";

"Коментарі смішніші за саму історію";

"Ну, просто мексиканський серіал, а це все актори".

Кумедний жарт на похороні в Дубліні

Одним з найвідоміших кумедних випадків на похороні стався в Дубліні у 2019 році. Тоді він облетів майже усі відомі медіа. Ірландський ветеран сил оборони Шей Бредлі зумів розіграти родичів вже після своєї смерті, пише BBC. Під час похорону, коли труну вже почали опускати в могилу, а родичі стояли навколо і плакали, раптом пролунав стукіт по дереву. З-під землі почувся голос самого Шея.

Алло? Випустіть мене! Тут темно, як у д*пі! Де я? Це що, я чую священника? Я в коробці! Та випустіть же мене!,

– лунало з труни.

Що цікаво, люди не злякалися, а почали реготати. Виявилося, що чоловік, який довго боровся з хворобою, заздалегідь записав це аудіо на диктофон і попросив дітей увімкнути його через колонку під час церемонії. Він хотів, щоб його сім'я пішла з похорону не з розбитим серцем, а з посмішкою.

