Людство спостерігало за місією Artemis II, яка не обійшлася без кумедних моментів. Нещодавно глядачі прямої трансляції команди побачили предмет, який не мали б бачити, пише Mirror USA.

Який предмет літав з астронавтами місії Artemis II?

Виявляється, екіпаж забув приховати банку з популярною горіховою пастою з какао Nutella. Точніше, вони просто забули її закріпити. Кумедний момент потрапив на відео – користувачі мережі побачили, як банка з пастою пропливла повз членів екіпажу. Банка ледь не врізалася в голову астронавтки NASA Крістіни Кох: вона просто вчасно відвернулася.

Банка Nutella полетіла до Місяця з астронавтами місії Artemis II: дивіться відео

Реакція мережі на неочікуваний предмет у космосі

Дехто з користувачів мережі припустив, що це була спланована реклама бренду, навіть звідкись взяли суми на рекламний бюджет. Ось що пишуть:

"2 мільйони доларів на рекламу – саме стільки заплатила компанія Nutella";

"Nutella буквально побувала на Місяці";

"Перший італійський астронавт, який здійснив обліт Місяця";

"Неймовірна реклама";

"Спонсоровано Нутеллою";

"Ось чому сталася проблема з туалетом".

Що і як їдять астронавти у космосі?

Під час приймання їжі астронавти повинні бути дуже обережними. Їхня їжа повинна відповідати певним критеріям, щоб бути допущеною на орбіту, пише Canadian Space Agency. Їжа астронавтів завжди компактна, легка, поживна, смачна, з мінімальною кількістю крихт та має термін придатності на строк місії.

На Міжнародній космічній станції стандартне меню передбачає для кожного астронавта три приймання їжі та один перекус на день. Споживання їжі відстежується, а дієтологи дають поради, щоб кожен член екіпажу отримував необхідні поживні речовини. Залежно від ваги, статі та конкретних потреб астронавта, вони споживають від 1900 до 3200 калорій на день.

