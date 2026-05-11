64-річний колишній офіцер в’язниці з Мілтон-Кінз Кевін Прінгл втомився від того, що його газон постійно перетворюють на болото, пише Mirror. Водії регулярно заїжджали колесами на траву, залишаючи після себе глибокі брудні траншеї. Кевін просто так це не залишив.

Який спосіб вигадав чоловік, щоб боротися з авто на газоні?

Кевін Прінгл не став скаржитися, писати якісь заяви в поліцію чи муніципальні служби, він просто розробив і запатентував "розумний паркан" (Smart Fence). Кевін витратив три роки на дослідження різних дизайнів й нарешті знайшов ідеальний. Зовні він має вигляд звичайної білої огорожі, але всередині нього ховаються гострі шипи. Якщо ви просто зачепите паркан рукою чи велосипедом – нічого не станеться. Але під вагою автомобіля пластиковий корпус ламається, і шипи проколюють колеса, повільно випускаючи повітря.



Чоловік розробив паркан проти машин / Фото SWNS

Винахідник каже, що валуни чи бетонні блоки, які зазвичай ставлять проти водіїв, – це негарно і заважає стригти газон. Його ж паркан легко виймається з кріплень й тоді можна пройтися газонокосаркою.

Кевін впевнений, що його винахід може зацікавити муніципалітети, школи та готелі для захисту від незаконних стоянок. Коли ж його запитують про юридичну сторону, чоловік відповідає прямо: "Псувати чужий газон – це злочин. Якщо ви скоюєте злочин і при цьому ламаєте свій інструмент (автомобіль), це виключно ваша відповідальність".

Чоловік повністю обмотав чорною плівкою сусідську автівку

А як вам така історія, яка сталася кілька років тому в Англії. Тобі Бейлі обмотав машину сусіда целофаном після того, як та півтора дня блокувала його під’їзну дорогу, пише Daily Star.

Історія почалася так: Тобі Бейлі оплатив виготовлення табличок, на яких просив людей не паркуватися біля його будинку в Маргейті, графство Кент. Але наступного дня там опинилася машина, яка заважала його дочці виїхати на своїй машині. Тоді Тобі вирішив діяти рішуче. Він каже, що якраз йому привезли партію пакувальної плівки для піддонів, яка ідеально підходила до непроханої машини. Ось що з цього вийшло.



Чоловік обклеїв авто сусідки чорною плівкою / Фото Triangle News

Пізніше з’ясувалося, що власницею автівки була молода дівчина, яка щойно переїхала в сусідній будинок. Вона дуже перепрошувала за свій вчинок. Цікаво, чи очікувала вона побачити такий "подарунок".

У Бразилії пранкери обклеїли машину наліпками

А цю історію, напевно, ви пам'ятаєте. Якщо ні, то ми нагадаємо. У Бразилії чоловік припаркувався на місце, яке призначене для людей з інвалідністю й поплатився за це. Ютуб-пранкери разом з перехожими за лічені хвилини обклеїли машину блакитними наліпками так, що не було видно навіть кольору кузова, передає Today. Також вони виклали білими наліпками знак "Водій з інвалідністю".

На відео, яке завірусилося в мережі, видно, як водій судомно починає здирати наліпки з машини. Виходило у нього не дуже, тому він вирішив їхати з місця злочину з цими стикерами.

